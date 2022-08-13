Наш организм внутри и снаружи сосуществует с мириадами микроорганизмов, каждый из которых не просто живет, а синтезирует полезные или не очень вещества, которые делают нас более здоровыми и устойчивыми или, наоборот, более слабыми и больными.

В 2006 году в лаборатории Jeff Gordon обнаружили, что микроорганизмы, живущие в толстом кишечнике, могут изменять обмен веществ: когда в нем обитают определенные виды микробов, может развиваться ожирение, а когда преобладают другие – человек сохраняет нормальный вес.

Состояние кишечника зависит от того, что мы едим, как живем и сколько спим. А еще здоровый кишечник – это много разных микроорганизмов: чем их больше, тем лучше.

Сейчас смотрят

Наиболее разнообразный мир микробов у молодых, физически активных людей, употребляющих много растительной разноцветной пищи.

С годами, если человек мало двигается, употребляет высокоуглеводную, жареную, жирную пищу, принимает антибиотики, полезных микробов в его кишечнике становится мало или критично мало.

Ценных веществ, которые они производят, тоже становится меньше, и начинаются сбои в организме, ухудшается здоровье. Возникают аутоиммунные, сердечно-сосудистые, раковые заболевания, ожирение, бесплодие, особенно мужское (синтез гормонов связан с микрофлорой кишечника).

Как вырастить в кишечнике микрофлору, которая будет только помогать организму, рассказывает врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Необходимо употреблять 30 видов овощей и фруктов в неделю. Откуда взять такое разнообразие? Ешьте не только корнеплоды моркови или свеклы, но и ботву. Добавляйте к блюдам пряные травы, листовую зелень с твердыми стеблями, а не только зеленые листики. Цветки, лепестки, листья других растений (смородина, одуванчик, бархатцы, акация и т. д.) тоже нужно включать в рацион. Ешьте сырые зерна молодой кукурузы, семена льна, кунжута. В оболочках семян льна много лигнанов – нерастворимых волокон (клетчатки). Не пренебрегайте оболочками зерновых (отруби). Добавляйте их в различные блюда: йогурты, выпечку, салаты, каши. Употребляйте ферментированные продукты. Никто не запрещает есть квашеную капусту или помидоры летом. А еще есть огурцы, свекла, квас, яблочный/бальзамический уксус. Обогащайте пищу флавоноидами и полифенолами: зеленью, темными ягодами, чаем, какао, черным шоколадом, кофе. Они питают полезные бактерии и обладают антиоксидантным действием, влияют на механизм работы ферментов. Применяйте интервальное голодание: уберите перекусы и не употребляйте пищу в течение 14 часов между ужином и завтраком. Именно во время голодания активируются полезные микробы и, соответственно, увеличивается количество полезных их метаболитов (продуктов жизнедеятельности). Избегайте промышленно обработанных продуктов, где возможно. Они повышают уровень сахара в крови, богаты вредными жирами, содержат избыток соли, искусственных консервантов, которые портят жизнь полезным бактериям кишечника. Двигайтесь больше. При движении создаются условия для увеличения количества полезных микроорганизмов.

Эти простые рекомендации работают, и если придерживаться их, можно иметь хорошие результаты.

Источник: Оксана Скиталинская