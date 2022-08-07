Готовим овощной бульон и замораживаем впрок

Овощной бульон универсален и должен всегда быть под рукой в холодильнике. Его можно приготовить впрок, затем заморозить и использовать, когда понадобится.
По желанию в бульон можно добавить любые овощи по вашему усмотрению: кольраби, сладкий перец, грибы, а также корни петрушки, пастернака и сельдерея.
Базовый овощной бульон
Ингредиенты
- 1 шт. Морковь
- 2 шт. Лук репчатый
- 2 шт. Сельдерей стебель с листьями
- 1 шт. Лук порей зеленая часть стебля
- 2-3 веточки Петрушка
- 2-3 веточки¦ Тимьян
- 2-3 шт. Лавровый лист
- 4-5 горошин Черный перец
- 1 ст. л. Соль
Лук, морковь промойте и почистите. Зелень, стебли сельдерея и порей помойте. Луковицы порежьте пополам, морковь – вдоль на две части. Стебли сельдерея и лука порея – большими кусками.
На сковороде обжарьте лук и морковь до темно-коричневой корочки. Важный момент: жарить нужно на сухой сковороде без растительного масла.
Кастрюлю с водой поставьте на средний огонь и выложите туда обжаренные овощи, сельдерей, порей и петрушку.
Доведите бульон до кипения, убавьте огонь до минимума и варите еще 30 минут.
В конце добавьте чабрец, лавровый лист, соль и перец горошком. Накройте крышкой, уберите с плиты и дайте настояться в течение 1-2 часов.
Процедить бульон через марлю или мелкое сито. Если нужно, добавьте соль по вкусу.
Если хотите заморозить бульон, налейте его в судочки, накройте крышками и поставьте в морозилку.
Источник: Евгений Клопотенко