Готовим овощной бульон и замораживаем впрок

Овощной бульон универсален и должен всегда быть под рукой в ​​холодильнике. Его можно приготовить впрок, затем заморозить и использовать, когда понадобится.

По желанию в бульон можно добавить любые овощи по вашему усмотрению: кольраби, сладкий перец, грибы, а также корни петрушки, пастернака и сельдерея.

Базовый овощной бульон

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Ингредиенты

1 шт. Морковь

2 шт. Лук репчатый

2 шт. Сельдерей стебель с листьями

1 шт. Лук порей зеленая часть стебля

2-3 веточки Петрушка

2-3 веточки¦ Тимьян

2-3 шт. Лавровый лист

4-5 горошин Черный перец

1 ст. л. Соль

Лук, морковь промойте и почистите. Зелень, стебли сельдерея и порей помойте. Луковицы порежьте пополам, морковь – вдоль на две части. Стебли сельдерея и лука порея – большими кусками.

На сковороде обжарьте лук и морковь до темно-коричневой корочки. Важный момент: жарить нужно на сухой сковороде без растительного масла.

Кастрюлю с водой поставьте на средний огонь и выложите туда обжаренные овощи, сельдерей, порей и петрушку.

Доведите бульон до кипения, убавьте огонь до минимума и варите еще 30 минут.

В конце добавьте чабрец, лавровый лист, соль и перец горошком. Накройте крышкой, уберите с плиты и дайте настояться в течение 1-2 часов.

Процедить бульон через марлю или мелкое сито. Если нужно, добавьте соль по вкусу.

Если хотите заморозить бульон, налейте его в судочки, накройте крышками и поставьте в морозилку.

Источник: Евгений Клопотенко