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Готуємо овочевий бульйон і заморожуємо про запас

7 Серпня 2022, 19:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бульон
Джерело: Depositphotos

Овочевий бульйон універсальний і має бути завжди під рукою в холодильнику. Його можна приготувати  про запас, потім заморозити і використовувати, коли знадобиться.

За бажанням в бульйон можна додати будь-які овочі на ваш розсуд: кольрабі, солодкий перець, гриби, а також коріння петрушки, пастернаку і селери.

Базовий овочевий бульйон

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Інгредієнти

  •  1 шт. Морква
  • 2 шт. Цибуля ріпчаста
  • 2 шт. Селера стебло з листям
  • 1 шт. Цибуля порей зелена частина стебла
  • 2-3 гілочки Петрушка
  • 2-3 гілочки Чебрець
  • 2-3 шт. Лавровий лист
  • 4-5 горошин Чорний перець
  • 1 ст. л. Сіль

Цибулю, моркву помийте і почистіть. Зелень, стебла селери і порею помийте. Цибулини поріжте навпіл, моркву – уздовж на дві частини. Стебла селери і цибулі порею – великими шматками.

На пательні обсмажте цибулю і моркву до темно-коричневої скоринки. Важливий момент: смажити потрібно на сухій пательні без олії.

Каструлю з водою поставте на середній вогонь і викладіть туди обсмажені овочі, селеру, порей і петрушку.

Доведіть бульйон до кипіння, зменшить вогонь до мінімуму і варіть ще 30 хвилин.

В кінці додайте чебрець, лавровий лист, сіль і перець горошком. Накрийте кришкою, приберіть з плити і дайте настоятися протягом 1-2 годин.

Процідіть бульйон через марлю або дрібне сито. Якщо необхідно, додайте сіль за смаком.

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Якщо хочете заморозити бульйон, налийте його у судочки, накрийте кришками і поставте у морозилку.

Джерело: Євген Клопотенко

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