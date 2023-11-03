За минувшую неделю 143 996 украинцев заболели ОРВИ, гриппом и Covid-19, из них 78 921 — дети до 17 лет. Превышение эпидемического порога зафиксировано только в Тернопольской области. Там заболело 7 102 человека, более 4 тыс. из которых — дети.

Сколько украинцев заболели гриппом

— Увеличение количества больных острыми респираторно-вирусными инфекциями в Украине наблюдается ежегодно. Простуды, грипп и Covid-19 – традиционные заболевания для осенне-зимнего периода, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что с начала октября ОРВИ заболели 553 166 украинцев. За последнюю неделю в больницы попали 4 042 человека. Летальные случаи в результате гриппа не зарегистрированы.

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Смертность от коронавируса

В отношении Covid-19 врачи выявили 9 480 случаев заболевания. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до четырех лет.

В ведомстве напомнили, что прививки против Covid-19 остаются безвозмездными для каждого украинца. Сделать их можно в пунктах прививок или в амбулатории через запись у семейного врача.

Вакцины против коронавируса

Медики используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer). Также доступна вакцина против Covid-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель Pfizer – вакцина Comirnaty для детей).

Вакцину против гриппа можно купить в аптеке. Оба препарата, корейского и французского производства, прошли государственный контроль качества.

С начала октября прививки против гриппа сделали 34 423 человека. Кроме того, каждая область получила бесплатную вакцину для медиков.