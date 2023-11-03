За минувшую неделю 143 996 украинцев заболели ОРВИ, гриппом и Covid-19, из них 78 921 — дети до 17 лет. Превышение эпидемического порога зафиксировано только в Тернопольской области. Там заболело 7 102 человека, более 4 тыс. из которых — дети.
Сколько украинцев заболели гриппом
— Увеличение количества больных острыми респираторно-вирусными инфекциями в Украине наблюдается ежегодно. Простуды, грипп и Covid-19 – традиционные заболевания для осенне-зимнего периода, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что с начала октября ОРВИ заболели 553 166 украинцев. За последнюю неделю в больницы попали 4 042 человека. Летальные случаи в результате гриппа не зарегистрированы.
Смертность от коронавируса
В отношении Covid-19 врачи выявили 9 480 случаев заболевания. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до четырех лет.
В ведомстве напомнили, что прививки против Covid-19 остаются безвозмездными для каждого украинца. Сделать их можно в пунктах прививок или в амбулатории через запись у семейного врача.
Вакцины против коронавируса
Медики используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer). Также доступна вакцина против Covid-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель Pfizer – вакцина Comirnaty для детей).
Вакцину против гриппа можно купить в аптеке. Оба препарата, корейского и французского производства, прошли государственный контроль качества.
С начала октября прививки против гриппа сделали 34 423 человека. Кроме того, каждая область получила бесплатную вакцину для медиков.