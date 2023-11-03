Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Грип, ГРВІ, Covid-19 в Україні: в одній області зафіксовано перевищення епідпорогу

3 Листопада 2023, 12:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
грип
Джерело: Pexels

За минулий тиждень 143 996 українців захворіли на ГРВІ, грип та Covid-19, із них 78 921 – діти до 17 років. Перевищення епідемічного порогу зафіксовано тільки в Тернопільській області. Там захворіли 7 102 особи, понад 4 тис. з яких – діти.

– Збільшення кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції в Україні спостерігається щороку. Застуди, грип і Covid-19 – традиційні захворювання для осінньо-зимового періоду, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Скільки українців захворіло на грип

Зазначається, що з початку жовтня на ГРВІ захворіли 553 166 українців. За останній тиждень до лікарень потрапили 4 042 особи. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Читайте також:
Грип, ГРВІ, Covid-19 в Україні: в одній області зафіксовано перевищення епідпорогуПандемія Covid-19 знищила деякі віруси грипу – ВООЗ

Зараз дивляться

Смертність від коронавірусу

Щодо Covid-19 лікарі виявили 9 480 випадків захворювання. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких одна дитина до чотирьох років.

У відомстві нагадали, що щеплення проти Covid-19 залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити їх можна в пунктах щеплень або в амбулаторії через запис у сімейного лікаря.

Вакцини проти коронавірусу

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) і Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти Covid-19 для дітей із 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

Вакцину проти грипу можна купити в аптеці. Обидва препарати, корейського та французького виробництва, пройшли державний контроль якості.

Із початку жовтня щеплення проти грипу зробили 34 423 людини. Крім того, кожна область отримала безоплатну вакцину для медиків.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Грип в Україні застуда Коронавірус Covid-19 Медики Смерть статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь