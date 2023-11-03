За минулий тиждень 143 996 українців захворіли на ГРВІ, грип та Covid-19, із них 78 921 – діти до 17 років. Перевищення епідемічного порогу зафіксовано тільки в Тернопільській області. Там захворіли 7 102 особи, понад 4 тис. з яких – діти.

– Збільшення кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції в Україні спостерігається щороку. Застуди, грип і Covid-19 – традиційні захворювання для осінньо-зимового періоду, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Скільки українців захворіло на грип

Зазначається, що з початку жовтня на ГРВІ захворіли 553 166 українців. За останній тиждень до лікарень потрапили 4 042 особи. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Зараз дивляться

Смертність від коронавірусу

Щодо Covid-19 лікарі виявили 9 480 випадків захворювання. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких одна дитина до чотирьох років.

У відомстві нагадали, що щеплення проти Covid-19 залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити їх можна в пунктах щеплень або в амбулаторії через запис у сімейного лікаря.

Вакцини проти коронавірусу

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) і Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти Covid-19 для дітей із 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

Вакцину проти грипу можна купити в аптеці. Обидва препарати, корейського та французького виробництва, пройшли державний контроль якості.

Із початку жовтня щеплення проти грипу зробили 34 423 людини. Крім того, кожна область отримала безоплатну вакцину для медиків.