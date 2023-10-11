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Пандемія Covid-19 знищила деякі віруси грипу – ВООЗ

11 Жовтня 2023, 12:05
Марина Мелехова редактор
Пандемія Covid-19 знищила деякі віруси грипу – ВООЗ
Джерело: Pixabay

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала відмовитися від компонентів багатьох вакцин проти грипу, оскільки деякі віруси були знищені під час пандемії Covid-19.

Зокрема, йдеться про сімейство вірусу B/Yamagata, який зник з березня 2020 року, коли циркуляція грипу в усьому світі знизилася до дуже низького рівня у зв’язку з появою коронавірусу.

Щоб уникнути зараження  Covid-19, люди робили щеплення від грипу. Згодом з десятків тисяч вірусів грипу B, виявлених і субтипованих за останні роки, B/Yamagata не знайдено.

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Тож фахівці вважають, що наразі немає жодного сенсу використовувати компонент  Yamagata у вакцині проти грипу.

Таку рекомендацію надали експерти з грипу, які регулярно проводять зустрічі  у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) для вивчення вірусів грипу, що циркулюють.

Це дозволяє науковцям аналізувати дані та ухвалювати рішення щодо складу майбутніх вакцин проти грипу та максимального захисту населення в умовах глобальних загроз.

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Джерело:  Stat

Теги
вірус грипу Коронавірус Covid-19 пандемія
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