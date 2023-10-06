Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, державний контроль за якістю пройшла ще одна вакцина проти грипу – чотирьохвалентний інактивований препарат французького виробництва.

– 151 100 доз вакцини (серія X3E722V) отримали позитивний висновок про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів. Найближчими днями вакцини надійдуть у продаж в аптечні мережі, – ідеться в повідомленні МОЗ.

У відомстві зазначили, що щорічно в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно очікується з 40-го тижня, тобто з початку жовтня.

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За словами експертів, за тяжкого перебігу грип може спричинити небезпечні ускладнення: захворювання серця, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка рекомендується, проте не входить до переліку безоплатних вакцин.

Важливо пам’ятати, що вакцинація проти грипу не захищає від Covid-19 і навпаки. Крім того, згідно з рекомендаціями НТГЕІ щодо поєднання вакцин – щеплення проти цих недуг можна робити в один день або з мінімальним інтервалом.

У МОЗ також нагадали, що раніше вакцину проти грипу корейського виробництва було схвалено Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками в кількості 114 600 доз.