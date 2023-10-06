Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, государственный контроль за качеством прошла еще одна вакцина против гриппа — четырехвалентный инактивированный препарат французского производства.

— 151 100 доз вакцины (серия X3E722V) получили положительное заключение о соответствии требованиям государственных и международных стандартов. В ближайшие дни вакцины поступят в продажу в аптечные сети, — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ. Рост заболеваемости традиционно ожидается с 40-й недели, то есть с начала октября.

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По словам экспертов, при тяжелом течении грипп может вызвать опасные осложнения: заболевания сердца, почек и т.д. Самая действенная профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация, которая рекомендуется, однако не входит в перечень безвозмездных вакцин.

Важно помнить, что вакцинация против гриппа не защищает от Covid-19 и наоборот. Кроме того, согласно рекомендациям НТЕГИ по сочетанию вакцин — прививки против этих недугов можно делать в один день или с минимальным интервалом.

В Минздраве также напомнили, что ранее вакцина против гриппа корейского производства была одобрена Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в количестве 114 600 доз.