Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) призывает уязвимые группы пройти вакцинацию против гриппа, поскольку зимой 2022/2023 годов число смертей от этой инфекции было выше, чем от Covid-19.

— В прошлом году вирус гриппа стал причиной более 14 тыс. смертей и десятков тысяч госпитализаций, в том числе более 10 тыс. детей, — заявила главный медицинский советник UKHSA, профессор Сьюзен Хопкинс.

По словам эксперта, прошлой зимой вакцина предотвратила около 25 тыс. госпитализаций. И этот показатель мог бы быть выше, если бы прививку от гриппа сделали все, кому она особенно рекомендована.

Хопкинс отметила, что беременные женщины, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы и вакцинация против гриппа необходима им в первую очередь.

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— Прививка — как от гриппа, так и от Covid-19 — обеспечивает лучший уровень защиты от тяжелых заболеваний и поможет ослабить давление на систему здравоохранения этой зимой, — подчеркнула профессор.

В Министерстве здравоохранения Великобритании также отметили, что в прошлом году грипп стал более тяжелым бременем для больниц, чем коронавирус. И еще раз напомнили, что вакцинация — самая сильная форма защиты от смертельно опасных инфекций.

Источник: Express