В сезон 2023-2024 г., ожидается циркуляция четырех штаммов вирусов гриппа в Украине. Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Covid-19 теперь также включен в категорию сезонных заболеваний, он будет циркулировать наравне с гриппом и другими респираторными заболеваниями.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин подчеркнул, что не ожидается значительных различий в штаммах гриппа, которые будут циркулировать в Украине, по сравнению с предыдущими сезонами.

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В новом эпидсезоне медицинские специалисты в Украине будут использовать четырехвалентные вакцины против гриппа.

В состав вакцин будут входить штаммы:

Вирус гриппа A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09.

Вирус гриппа A/Darwin/9/2021 (H3N2).

Вирус гриппа B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

Вирус гриппа B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Медицинские специалисты советуют вакцинироваться, особенно людям, которые входят в группу риска.

В группу риска входят: лица в возрасте 60 лет и старше, дети от 6 месяцев, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также представители профессиональных групп риска, включая врачей, учителей, военнослужащих, продавцов и других.

Вакцинация населения остается рекомендательной, и гражданам придется приобрести вакцины самостоятельно через аптеки.

Источник: Львовский областной центр контроля и профилактики болезней