У сезон 2023-2024 р., очікується циркуляція чотирьох штамів вірусів грипу в Україні. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Covid-19 тепер також включено до категорії сезонних захворювань, він буде циркулювати нарівні з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін підкреслив, що не очікується значних відмінностей у штамах грипу, що циркулюватимуть в Україні, порівняно з попередніми сезонами.

Зараз дивляться

У новому епідсезоні медичні фахівці в Україні використовуватимуть чотиривалентні вакцини проти грипу.

До складу вакцин входитимуть штами:

Вірус грипу A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09.

Вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2).

Вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria).

Вірус грипу B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Медичні фахівці радять вакцинуватися, особливо людям, які входять до групи ризику.

До групи ризику входять: особи віком 60 років і старше, діти від 6 місяців, вагітні жінки, особи з хронічними захворюваннями, а також представники професійних груп ризику, включаючи лікарів, вчителів, військовослужбовців, продавців та інших.

Вакцинація населення залишається рекомендаційною, і громадянам доведеться придбати вакцини самостійно через аптеки.

Джерело: Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб