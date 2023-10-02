Агентство безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) закликає вразливі групи пройти вакцинацію проти грипу, оскільки взимку 2022/2023 років кількість смертей від цієї інфекції була вищою, ніж від Covid-19.

– Минулого року вірус грипу став причиною понад 14 тис. смертей і десятків тисяч госпіталізацій, зокрема понад 10 тис. дітей, – заявила головна медична радниця UKHSA, професорка Сьюзен Гопкінс.

За словами експерта, минулої зими вакцина запобігла близько 25 тис. госпіталізацій. І цей показник міг би бути вищим, якби щеплення від грипу зробили всі, кому воно особливо рекомендоване.

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Гопкінс зазначила, що вагітні жінки, маленькі діти і люди з хронічними захворюваннями особливо вразливі, і вакцинація проти грипу необхідна їм насамперед.

– Щеплення – і від грипу, і від Covid-19 – забезпечує найкращий рівень захисту від важких захворювань і допоможе послабити тиск на систему охорони здоров’я цієї зими, – наголосила професорка.

У Міністерстві охорони здоров’я Великої Британії також зазначили, що торік грип став важчим тягарем для лікарень, ніж коронавірус. І ще раз нагадали, що вакцинація – найсильніша форма захисту від смертельно небезпечних інфекцій.

Джерело: Express