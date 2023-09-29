Понад 114 тис. доз вакцини проти чотирьох штамів вірусу грипу, які будуть активними цього осінньо-зимового сезону, зовсім скоро надійдуть у продаж в аптеках України. Незабаром очікується партія на понад 150 тис. доз.

ВООЗ щорічно оновлює рекомендації щодо складу вакцини окремо для південної та північної півкуль. Цього сезону вакцини для північної півкулі захищатимуть проти чотирьох штамів вірусу:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

А/Дарвін/9/2021 (H3N2);

B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Як зазначили в МОЗ, вакцини надходять у продаж тільки після позитивного висновку про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів.

Зараз дивляться

Одна з вакцин – корейського виробництва – пройшла державний контроль якості і вже надійшла в аптеки. Ще одна – французька – перебуває на лабораторному контролі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і очікується у продажу найближчим часом.

Щороку в Україні реєструють майже 6 млн інфекційних захворювань, 98% із них припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно очікуємо на початку жовтня.

За тяжкого перебігу грип може спричинити небезпечні ускладнення – ураження серця, нирок тощо. Найдієвіша профілактика його ускладнень – щорічна вакцинація.

Особливо вакцинація проти грипу важлива вагітним, літнім людям або з хронічною важкою патологією (наприклад, цукровий діабет).

Щеплення проти грипу рекомендоване, проте не входить до переліку безоплатних. Водночас (уже традиційно) для медичних працівників вакцинація буде безоплатною.