Експерти назвали найкращі натуральні чаї, які ефективно допомагають боротися із симптомами застуди, наприклад, із болем у горлі або при виснажливому кашлі.

М’ята перцева. Ментол у листі м’яти може чинити легку анестезуючу дію на горло, пригнічуючи кашель (саме тому м’ята міститься в багатьох льодяниках від кашлю).

Вчені з Міністерства сільського господарства США під час лабораторних випробувань виявили, що м’ята перцева має значну протимікробну та противірусну активність.

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Ромашка. Флавоноїди рослини мають заспокійливу дію. Оскільки хороший нічний сон – важлива частина вашого відновлення після застуди, ромашка – чудовий вибір. Є також деякі докази того, що чай діє як протизапальний засіб, тому пийте його.

Ехінацея. Дослідження засвідчили, що вживання ехінацеї як добавки може знизити ймовірність застуди до 58% і скоротити тривалість застуди більш ніж на день.

Імбир. Імбирний чай заспокоює горло: біологічно активні інгредієнти, що містяться в ньому, діють як протизапальний засіб, а також можуть пригнічувати мікроорганізми, які можуть призвести до інфекції.

Бузина. Ягоди бузини багаті на корисні для здоров’я антиоксиданти, а за вмістом поліфенолів навіть перевершують журавлину та чорниці. Дослідження сиропів і екстрактів бузини показали, що вони можуть зменшити тривалість і тяжкість симптомів застуди та грипу.

Зелений чай багатий на антиоксиданти і має противірусні властивості. За словами вчених, зелений чай містить епігаллокатехін-3-галлат (EGCG) – цей потужний антиоксидант робить зелений чай чудовим вибором для пиття в сезон застуди та грипу.

Джерело: Good housekeeping