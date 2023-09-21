Эксперты назвали самые лучшие натуральные чаи, которые эффективно помогают бороться с симптомами простуды, например, с болью в горле или при изматывающем кашле.

Мята перечная. Ментол в листьях мяты может оказывать легкое анестезирующее действие на горло, подавляя кашель (именно поэтому мята содержится во многих леденцах от кашля).

Ученые из Министерства сельского хозяйства США во время лабораторных испытаний обнаружили, что мята перечная обладает значительной противомикробной и противовирусной активностью.

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Ромашка. Флавоноиды растения обладают успокаивающим действием. Поскольку хороший ночной сон — важная часть вашего восстановления после простуды, ромашка — отличный выбор. Есть также некоторые доказательства того, что чай действует как противовоспалительное средство, поэтому пейте его.

Эхинацея. Исследования показали, что прием эхинацеи в качестве добавки может снизить вероятность простуды до 58% и сократить продолжительность простуды более чем на день.

Имбирь. Имбирный чай успокаивает горло: содержащиеся в нем биологически активные ингредиенты действуют как противовоспалительное средство, а также могут подавлять микроорганизмы, которые могут привести к инфекции.

Бузина. Ягоды бузины богаты полезными для здоровья антиоксидантами, а по содержанию полифенолов даже превосходят клюкву и чернику. Исследования сиропов и экстрактов бузины показали, что они могут уменьшить продолжительность и тяжесть симптомов простуды и гриппа.

Зеленый чай богат антиоксидантами и обладает противовирусными свойствами. По словам ученых, зеленый чай содержит эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) — этот мощный антиоксидант делает зеленый чай отличным выбором для питья в сезон простуды и гриппа.

Источник: Good housekeeping