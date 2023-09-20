Диетологи утверждают, что чрезмерное употребление чая, который считают напитком здоровья, может привести к серьезным побочным эффектам. Причем, это касается любого чая — черного, зеленого или молочного.

— В основном побочные эффекты связаны с содержанием в чае кофеина или танинов,— говорит клинический диетолог больницы в Нью-Дейли Ручика Джайн.

Во-первых, могут возникнуть нарушения сна.

Вообще чай оказывает успокаивающее действие, но чрезмерное его употребление нередко вызывает тревогу и беспокойство. Это связано с тем, что кофеин, содержащийся в чае — природный стимулятор, который может мешать сну из-за выброса гормонов стресса в организм.

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Во-вторых, у приверженцев частого и обильного чаепития часто возникает кислотный рефлюкс, изжога.

Это связано с присутствующими в чае дубильными веществами, которые при употреблении в больших количествах могут раздражать пищеварительную систему.

В-третьих, чай, считающийся естественным средством от головных болей, при чрезмерном употребление, наоборот, может спровоцировать головную боль.

В-четвертых, чрезмерное потребление чая, как ни странно, часто приводит к обезвоживанию организма, провоцируя потерю большего количества жидкости, чем человек потребляет.

В-пятых, чай содержит дубильные вещества, которые связывают железо и препятствуют его усвоению. Как результат — железодефицитная анемия, особенно у людей, которые подвержены риску этого заболевания.

В-шестых, чай, особенно черный, со временем может испортить зубы. Виновник тот же — дубильные вещества.

Доктор Джайн еще раз подчеркивает — чай полезен для здоровья, и для его употребления не требуется консультация врача. Но если у вас, в связи с чайными предпочтениями, возникли какие-либо проблемы со здоровьем, откажитесь на время от любимого напитка и проанализируйте свое состояние.

Источник: Health Shots