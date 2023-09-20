Дієтологи стверджують, що надмірне вживання чаю, який вважають напоєм здоров’я, може призвести до серйозних побічних ефектів.

Причому, це стосується будь-якого чаю – чорного, зеленого або молочного.

– Здебільшого побічні ефекти пов’язані з вмістом у чаї кофеїну або танінів, – каже клінічний дієтолог лікарні в Нью-Дейлі Ручіка Джайн.

По-перше, можуть виникнути порушення сну.

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Взагалі чай чинить заспокійливу дію, але надмірне його вживання нерідко викликає тривогу і занепокоєння. Це пов’язано з тим, що кофеїн, який міститься в чаї – природний стимулятор, який може заважати сну через викид гормонів стресу в організм.

По-друге, у прихильників частого і рясного чаювання часто виникає кислотний рефлюкс, печія.

Це пов’язано з присутніми в чаї дубильними речовинами, які під час вживання у великих кількостях можуть подразнювати травну систему.

По-третє, чай, який вважається природним засобом від головного болю, за надмірного вживання, навпаки, може спровокувати головний біль.

По-четверте, надмірне споживання чаю, як не дивно, часто призводить до зневоднення організму, провокуючи втрату більшої кількості рідини, ніж людина споживає.

По-п’яте, чай містить дубильні речовини, які зв’язують залізо і перешкоджають його засвоєнню. Як результат – залізодефіцитна анемія, особливо у людей, які схильні до ризику цього захворювання.

По-шосте, чай, особливо чорний, з часом може зіпсувати зуби. Винуватець той самий – дубильні речовини.

Докторка Джайн ще раз підкреслює – чай корисний для здоров’я, і для його вживання не потрібна консультація лікаря. Але якщо у вас, у зв’язку з чайними уподобаннями, виникли будь-які проблеми зі здоров’ям, відмовтеся на деякий час від улюбленого напою і проаналізуйте свій стан.

Джерело: Health Shots