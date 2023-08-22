У сучасному світі прагнення до здорового способу життя сприяло популярності різноманітних здорових напоїв. Серед них особливе місце займає комбуча.

Комбуча – ферментований напій, який став популярним у світі завдяки своїм корисним властивостям та приємному смаку.

Що таке комбуча, як її готувати, а також про користь та шкоду напою, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке комбуча

Комбучу почали готувати в Китаї чи Японії ще близько 2200 років тому. Згодом напій почав ширитись Європою, а потім і Америкою. Кілька років тому комбуча стала шалено популярною в Україні. Молоді люди почали вживати напій замість лимонаду, сидру чи пива.

Комбуча – це газований напій, який має кисло-солодкий смак та світло-коричневий відтінок. Комбучу готують на основі чаю, а основними інгредієнтами чайного гриба є дріжджі, цукор і чорний чай. До речі, саме чайний гриб лягає в основу напою.

В результаті ферментації солодкого чаю за допомогою специфічного симбіозу бактерій та дріжджів утворюється незвичайний напій з легким вмістом алкоголю, приємним запахом та легкими газами.

Процес приготування комбучі нешвидкий. Щоб отримати навіть невелику пляшечку напою, знадобиться щонайменше 5 днів. За цей час у суміші утворюються бактерії та кислоти, а також невелика кількість алкоголю (це процес бродіння).

Користь та шкода комбучі

Вважається, що комбуча має корисні властивості завдяки присутності активних мікроорганізмів у процесі ферментації.

Напій містить багато пробіотиків та корисних бактерій, які підтримують здоров’я кишківника та можуть поліпшити травлення.

Крім того, ферментований чай містить антиоксиданти, які борються зі стресом та запобігають окисненню клітин. Ці елементи здатні знизити ризик розвитку захворювань серця та раку.

Прихильники комбучі стверджують, що напій допомагає підвищити рівень енергії та посилює імунну систему.

Однією з основних речовин, що утворюється під час бродіння чайного гриба, є оцтова кислота. Вона може вбивати багато потенційно шкідливих мікроорганізмів.

Тому комбуча, виготовлена з чорного або зеленого чаю, має сильні антибактеріальні властивості, котрі, однак, не поширюються на корисні бактерії в самому напої.

Водночас комбуча може й негативно вплинути на організм:

Алергічні реакції. Якщо ви схильні до алергій, особливо на продукти з ферментацією, слід бути обережними під час споживання комбучі.

Людям з діабетом слід обмежити споживання або проконсультуватися з лікарем перед вживанням.

Обережно вживати комбучу варто тим людям, у кого є захворювання шлунково-кишкового тракту, розлади нервової системи, проблеми із зубами та вагітним.

Як приготувати комбучу в домашніх умовах

Вам знадобиться:

чайний гриб;

вода – 1 л;

заварка – 2 ч. ложки;

цукор – 5 ст. ложок.

Спершу потрібно закипʼятити воду, засипати в рідину чайну заварку та цукор. Ретельно перемішайте та залиште на 15 хвилин.

Після цього потрібно процідити заварку, перелити рідину в банку та охолодити до кімнатної температури. Чайний гриб теж відправте в банку, накрийте марлею та поставте в тепле місце. Через 7–10 днів напій буде готовим.

Комбуча – цікавий та корисний напій, який має багато прихильників завдяки своїм корисним властивостям. Проте перед вживанням радимо проконсультуватися з фахівцем та дотримуватися індивідуальних рекомендацій щодо споживання.