В современном мире стремление к здоровому образу жизни привело к популярности разнообразных здоровых напитков. Среди них особое место занимает комбуча.

Комбуча — ферментированный напиток, который стал популярным в мире благодаря своим полезным свойствам и приятному вкусу.

Что такое комбуча, как ее готовить, а также о пользе и вреде напитка, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое комбуча

Комбучу начали готовить в Китае или Японии около 2200 лет назад. Со временем напиток начал распространяться по Европе, а затем по Америке. Несколько лет назад комбуча стала бешено популярной в Украине. Молодые люди начали употреблять напиток вместо лимонада, сидра или пива.

Комбуча — это газированный напиток с кисло-сладким вкусом и светло-коричневым оттенком. Комбуча готовится на основе чая, а основными ингредиентами чайного гриба являются дрожжи, сахар и черный чай. Кстати, именно чайный гриб ложится в основу напитка.

В результате ферментации сладкого чая с помощью специфического симбиоза бактерий и дрожжей, образуется необычный напиток с легким содержанием алкоголя, приятным запахом и легкими газами.

Процесс приготовления комбучи не быстрый. Чтобы получить даже небольшую бутылочку напитка, потребуется не менее 5 дней. За это время образуются бактерии и кислоты, а также небольшое количество алкоголя (это процесс ферментации).

Польза и вред комбучи

Считается, что комбуча обладает полезными свойствами благодаря присутствию активных микроорганизмов в процессе ферментации.

Напиток содержит много пробиотиков и полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника и могут улучшить пищеварение.

Кроме того, ферментированный чай содержит антиоксиданты, которые борются со стрессом и предотвращают окисление клеток. Эти элементы способны снизить риск развития заболеваний сердца и рака.

Сторонники комбучи утверждают, что напиток помогает повысить уровень энергии и укрепляет иммунную систему.

Одним из основных веществ, образующихся при ферментации комбучи, является уксусная кислота. Она может убивать много потенциально вредных микроорганизмов.

Поэтому комбуча, изготовленная из черного или зеленого чая, обладает сильными антибактериальными свойствами, которые, однако не распространяются на полезные бактерии в самом напитке.

В то же время комбуча может и негативно повлиять на организм:

Аллергические реакции. Если вы склонны к аллергиям, особенно на продукты с ферментацией, следует соблюдать осторожность при употреблении комбучи.

Людям с диабетом следует ограничить его потребление или проконсультироваться с врачом перед употреблением.

Осторожно употреблять комбучу следует тем людям, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, расстройства нервной системы, проблемы с зубами и беременным.

Как приготовить комбучу в домашних условиях

Вам понадобится:

чайный гриб;

вода — 1 л;

заварка — 2 ч. ложки;

сахар — 5 ст. ложек.

Сперва нужно вскипятить воду, засыпать в жидкость чайную заварку и сахар. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут.

По истечению времени нужно процедить заварку, перелить жидкость в банку и охладить до комнатной температуры. Чайный гриб тоже отправьте в банку, накройте марлей и поставьте в теплое место. Через 7-10 дней напиток будет готов.

Комбуча — интересный и полезный напиток, который имеет много поклонников благодаря своим полезным свойствам. Однако перед употреблением советуем проконсультироваться со специалистом и придерживаться индивидуальных рекомендаций по потреблению.