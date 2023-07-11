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Дієтологи назвали чай, який допоможе впоратися з пивним животом

11 Липня 2023, 11:49
Валентина Андрейко журналістка
жінка, талія
Джерело: Pixabay

Дієтологи стверджують, що надати суттєву допомогу у боротьбі із так званим пивним животом може інший напій – чай.

Ділянка навколо живота схильна до накопичення жиру більше, ніж будь-яка інша частина нашого тіла. Хоча багато продуктів можуть сприяти цьому, пиво – один із напоїв, який пов’язують з появою жиру на животі. Тому з’явилася і вкоренилася назва – пивний живіт.

Це не просто жир, а так званий абдомінальний чи вісцеральний жир, яким покриваються внутрішні органи. І хоч він обіцяє серйозніші проблеми для здоров’я, ніж звичайні жирові відкладення, впоратися з абдомінальним жиром простіше.

Фахівці зі здорового харчування Ембер Діксон і Кетрін Джервасіо стверджують, що зелений чай – один із найкращих чаїв для боротьби з пивним животом.

Зелений чай багатий на катехіни, які покращують обмін речовин і сприяють окисленню жирів, допомагаючи зменшити черевний жир.

Ще один флавоноїд, присутній у чаї, епікатехін, теж забезпечує зменшення жирових відкладень і поліпшення обміну речовин, оскільки прискорює метаболізм.

– Він розщеплює жири і покращує чутливість до інсуліну, що дає змогу організмові використовувати накопичений жир як джерело енергії, – каже Джервасіо.

Ще кілька відомих переваг зеленого чаю полягають у тому, що він допомагає розслабитися під час стресу і зміцнює імунну систему.

– Хоча зелений чай може бути дієвим доповненням до вашої дієти і способу життя, це, безумовно, не чарівне зілля, яке миттєво позбавить вас від жиру на животі, – каже Діксон.

Завжди краще підтримувати збалансовану дієту, регулярну фізичну активність і помірне споживання алкоголю для загального стану здоров’я і добробуту.

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Джерело: She Finds

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