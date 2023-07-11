Диетологи утверждают, что оказать существенную помощь в борьбе с так называемым пивным животом может другой напиток — чай.

Область вокруг живота склонна к накоплению жира больше, чем любая другая часть нашего тела. Хотя многие продукты могут способствовать этому, пиво — один из напитков, который связывают с появлением жира на животе. Поэтому появилось и укоренилось название — пивной живот.

Это не просто жир, а так называемый висцеральный или абдоминальный жир, которым покрываются внутренние органы. И хоть он сулит более серьезные проблемы для здоровья, чем обычные жировые отложения, справиться с абдоминальным жиром проще.

Специалисты по здоровому питанию Эмбер Диксон и Кэтрин Джервасио утверждают, что зеленый чай — один из лучших чаев для борьбы с пивным животом.

Зеленый чай богат катехинами, которые улучшают обмен веществ и окисление жиров, помогая уменьшить брюшной жир.

Еще один флавоноид, присутствующий в чае, эпикатехин, тоже способствует уменьшению жировых отложений и улучшению обмена веществ, поскольку ускоряет метаболизм.

— Он расщепляет жиры и улучшает чувствительность к инсулину, что позволяет организму использовать накопленный жир в качестве источника энергии, — говорит Джервасио.

Ещё несколько известных преимуществ зелёного чая заключаются в том, что он помогает расслабиться во время стресса и укрепляет иммунную систему.

— Хотя зеленый чай может быть отличным дополнением к вашей диете и образу жизни, это, безусловно, не волшебное зелье, которое мгновенно избавит вас от жира на животе, — говорит Диксон.

Всегда лучше поддерживать сбалансированную диету, регулярную физическую активность и умеренное потребление алкоголя для общего состояния здоровья и благополучия.

Источник: She Finds