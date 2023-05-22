Сегодня во многих странах мира распространяется настоящая эпидемия, о которой пока никто не говорит. Это эпидемия висцерального жира, глубокого жира, который накапливается вокруг жизненно важных органов, таких, как печень.

Она связана с большими проблемами со здоровьем — риском возникновения диабета, болезней сердца и гипертонии.

Несмотря на то, что в среднем он составляет лишь около десятой части общего жира тела, он значительно опаснее, чем подкожный жир, так как производит токсичные гормоны.

Этого невидимого врага, который обычно придает человеку форму яблока, у нас называют пивным животом. Он чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Откуда берется висцеральный жир?

Благодарить за его появление нужно сидячий образ жизни в сочетании с чрезмерным потреблением калорий и употреблением алкоголя. Это основные причины появления висцерального жира.

Генетика также играет свою роль.

Висцеральный жир и подкожный жир различаются прежде всего с точки зрения их расположения в организме и рисков для здоровья, которые они представляют. Подкожный жир расположен непосредственно под кожей и часто отвечает за изменение формы и размера тела.

Этот тип жира распределяется по всему телу, особенно в таких областях, как бедра, руки и живот. Он играет основную роль при ожирении. Однако, как правило, представляет меньший риск для здоровья, чем висцеральный жир.

Висцеральный жир является предшественником метаболического синдрома – группы состояний, включая высокое кровяное давление, ожирение, высокий уровень холестерина и резистентность к инсулину.

Но опасности на этом не заканчиваются. Избыток висцерального жира также связан с деменцией, раком, астмой, заболеваниями печени и желчного пузыря, проблемами с фертильностью, болями в пояснице и остеоартритом.

Итак, как узнать, есть ли у вас этот потенциально опасный висцеральный жир? Самый надежный показатель — окружность талии. Если размер талии у женщины превышает 81 см, а у мужчины — 94 см, у них есть повышенный риск хронических заболеваний из-за висцерального жира.

Теперь самое главное — как можно уменьшить висцеральный жир?

Потеря веса с помощью здорового питания и регулярных физических нагрузок является наиболее эффективным методом. На самом деле висцеральный жир лучше поддается диете и физическим упражнениям, чем жир на бедрах.

Итак, вот пять способов избавиться от висцерпального жира и одновременно улучшить свое здоровье.

Первый способ. Заниматься физической активностью не менее 30 минут ежедневно. Это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, аэробные упражнения или силовые тренировки.

Второй способ. Придерживаться полноценного, сбалансированного питания.

Потреблять больше продуктов, богатых клетчаткой. К ним относятся фрукты, овощи, лесные орехи, семена, цельнозерновые и бобовые (например, фасоль и чечевица).

Клубника, малина и ежевика также являются важными источниками растворимых и нерастворимых волокон.

Третий способ. Отказаться от алкоголя.

Четвертый способ. Свести к минимуму употребление сладостей и сладких напитков.

Сахар — еще один источник висцерального жира. Стоит помнить, что сахар присутствует во всем: от кетчупа и заправки для салата до хлеба, макарон и йогурта. Вы можете не осознавать, сколько сахара вы потребляете.

Пятый способ. Обеспечить достаточный сон.

Многие люди не понимают, насколько важен сон для иммунитета, работы мозга и многого другого. Кроме того, многочисленные исследования подтверждают, что недостаток сна повышает уровень гормона стресса кортизола и увеличивает количество висцерального жира.

Одно исследование показало, что у людей, которые ночью спали 5 часов или меньше, было больше висцерального жира, чем у тех, кто спал от 7 часов. Кроме того, недостаток сна повышает уровень гормона аппетита грелина, поэтому вы стремитесь к сладкой пище и едите больше, набирая вес. Ваше тело откладывает часть его в виде висцерального жира

Помните, что висцеральный жир связан не только с внешним видом, но и с общим благополучием.

Источник: SciTechDaily