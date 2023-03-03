Всемирная федерация ожирения опубликовала отчет с прогнозом тенденций роста клинического ожирения в мире. Так, если правительства не предпримут решительных действий для сдерживания растущей эпидемии избыточного веса, к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение.

В докладе активистов подчеркивается, что около 2,6 млрд человек во всем мире (38% населения) уже имеют избыточный вес или страдают ожирением. Через 12 лет эта цифра вырастет до более чем 4 млрд человек (51%).

— Особенно тревожно видеть, что показатели ожирения растут быстрее всего среди детей и подростков, — отмечает президент Федерации профессор Луиза Баур.

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Ожидается, что ожирение вырастет на 100% среди мальчиков в возрасте до 18 лет и на 125% — среди девочек того же возраста.

В качестве мер по сдерживанию глобального роста ожирения Федерация предлагает:

использовать налоговые системы;

ограничить продажу продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара;

размещать соответствующие этикетки на лицевой стороне упаковки;

отдавать предпочтение здоровой пище в школах.

Девять из 10 стран, в которых ожидается наибольший рост в ближайшие годы, это страны с низким или средним уровнем дохода в Африке и Азии.

Ожидается также и резкий рост глобальной стоимости последствий для здоровья, связанных с ожирением: с $1,96 трлн в 2019 году до $4,32 трлн к 2035 году, что будет эквивалентно 3% мирового ВВП — сумма, сравнимая с экономическим ущербом, нанесенным Covid-19.

Напомним, что люди с индексом массы тела (ИМТ) 25 считаются страдающими избыточным весом, а люди с ИМТ не менее 30 — страдающими ожирением. Данные показывают, что ожирение увеличивает риск развития рака, болезней сердца и других заболеваний.