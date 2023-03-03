Всесвітня федерація ожиріння опублікувала звіт з прогнозом тенденцій зростання клінічного ожиріння в світі. Так, якщо уряди не зроблять рішучих дій для стримування зростаючої епідемії надмірної ваги, до 2035 року більше половини населення світу буде мати надмірну вагу або ожиріння.

У доповіді активістів підкреслюється, що близько 2,6 млрд осіб у всьому світі (38% населення) вже мають надлишкову вагу або страждають на ожиріння. Через 12 років ця цифра зросте до більш ніж 4 млрд осіб (51%).

– Особливо тривожно бачити, що показники ожиріння зростають найшвидше серед дітей і підлітків, – зазначає президент Федерації професор Луїза Баур.

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Очікується, що ожиріння зросте на 100% серед хлопчиків віком до 18 років і на 125% серед дівчаток того ж віку.

В якості заходів щодо стримування глобального зростання ожиріння Федерація пропонує:

використовувати податкові системи;

обмеж ити продаж продуктів з високим вмістом жиру, солі або цукру;

продаж продуктів з високим вмістом жиру, солі або цукру; розміщувати відповідні етикетки на лицьовій стороні упаковки;

віддавати перевагу здоровій їжі в школах.

Дев’ять з 10 країн, які очікують на найбільше зростання в найближчі роки, це країни з низьким або середнім рівнем доходу в Африці та Азії.

Очікується також і різке зростання глобальної вартості наслідків для здоров’я, пов’язаних з ожирінням: з $1,96 трлн в 2019 році до $4,32 трлн до 2035 року, що буде еквівалентно 3% світового ВВП — сума, порівнянна з економічним збитком, нанесеним Covid-19.

Нагадаємо, що люди з індексом маси тіла (ІМТ) 25 вважаються такими, що мають надмірну вагу, а люди з ІМТ не менше 30 – ожиріння. Дані показують, що ожиріння збільшує ризик розвитку раку, серцевих захворювань та інших захворювань.