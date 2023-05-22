Сьогодні у багатьох країнах світу поширюється справжня епідемія, про яку поки що ніхто не говорить. Це епідемія вісцерального жиру, глибокого жиру, який накопичується навколо життєво важливих органів, таких, як печінка.

Це може спричинити великі проблеми зі здоров’ям – виникнення діабету, хвороб серця і гіпертонії.

Попри те, що в середньому він становить лише близько десятої частини від загального жиру тіла, він значно небезпечніший, ніж підшкірний жир, бо виробляє токсичні гормони.

Цього невидимого ворога, який зазвичай надає людині форми яблука, у нас називають пивним животом. Він частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок.

Звідки береться вісцеральний жир?

Завдячувати його появі треба сидячому способу життя в поєднанні з надмірним споживанням калорій і вживанням алкоголю. Це основні причини появи вісцерального жиру.

Генетика також відіграє свою роль.

Вісцеральний жир і підшкірний жир розрізняються насамперед із погляду їхнього розташування в організмі та ризиків для здоров’я. Підшкірний жир локалізований безпосередньо під шкірою і часто відповідає за зміну форми і розміру тіла.

Цей тип жиру розподіляється по всьому тілу, особливо в таких ділянках, як стегна, руки і живіт. Він відіграє основну роль під час ожиріння. Проте він, як правило, становить менший ризик для здоров’я, ніж вісцеральний жир.

Вісцеральний жир є попередником метаболічного синдрому – групи станів, включно з високим кров’яним тиском, ожирінням, високим рівнем холестерину та резистентністю до інсуліну.

Але небезпеки на цьому не закінчуються. Надлишок вісцерального жиру також пов’язаний із деменцією, раком, астмою, захворюваннями печінки і жовчного міхура, проблемами з фертильністю, болями в попереку й остеоартритом.

Отже, як дізнатися, чи є у вас цей потенційно небезпечний вісцеральний жир? Найнадійніший показник – окружність талії. Якщо розмір талії у жінки перевищує 81 см, а у чоловіка – 94 см, у них є підвищений ризик хронічних захворювань через вісцеральний жир.

Тепер найголовніше – як можна зменшити кількість вісцерального жиру?

Втрата ваги за допомогою здорового харчування та регулярних фізичних навантажень є найбільш ефективним методом. Насправді вісцеральний жир краще піддається дієті та фізичним вправам, аніж жир на стегнах.

Отже п’ять способів позбутися вісцерпального жиру й одночасно покращити своє здоров’я.

Перший спосіб. Займатися фізичною активністю не менш ніж 30 хвилин щодня. Це може бути швидка ходьба, їзда на велосипеді, аеробні вправи або силові тренування.

Другий спосіб. Дотримуватися повноцінного, збалансованого харчування.

Споживати більше продуктів, багатих на клітковину. До них належать фрукти, овочі, лісові горіхи, насіння, цільнозернові та бобові (наприклад, квасоля та сочевиця).

Полуниця, малина й ожина також є важливими джерелами розчинних і нерозчинних волокон.

Третій спосіб. Відмовитися від алкоголю.

Четвертий спосіб. Звести до мінімуму вживання солодощів і солодких напоїв.

Цукор – ще одне джерело вісцерального жиру. Варто пам’ятати, що цукор присутній у всьому: від кетчупу і заправки для салату до хліба, макаронів і йогурту. Ви можете не усвідомлювати, скільки цукру ви споживаєте.

П’ятий спосіб. Забезпечити достатній сон.

Багато людей не розуміють, наскільки важливий сон для імунітету, роботи мозку і багато чого іншого. Крім того, численні дослідження показують, що нестача сну підвищує рівень гормону стресу кортизолу та збільшує кількість вісцерального жиру.

Одне дослідження показало, що у людей, які вночі спали 5 годин чи менше, було більше вісцерального жиру, ніж у тих, хто спав від 7 годин. Крім того, нестача сну підвищує рівень гормону апетиту греліну, тому ви прагнете солодкої їжі та їсте більше, набираючи вагу. Ваше тіло відкладає частину її у вигляді вісцерального жиру

Пам’ятайте, що вісцеральний жир пов’язаний не тільки із зовнішнім виглядом, а й із загальним благополуччям.

Джерело: SciTechDaily