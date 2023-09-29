Более 114 тыс. доз вакцины против четырех штаммов вируса гриппа, которые будут активны в этом осенне-зимнем сезоне, совсем скоро поступят в продажу в аптеках Украины. В скором времени ожидается партия на более 150 тыс. доз.

ВОЗ ежегодно обновляет рекомендации по составу вакцины отдельно для южного и северного полушарий. В этом сезоне вакцины для северного полушария будут защищать против четырех штаммов вируса:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

А/Дарвин/9/2021 (H3N2);

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

Как отметили в Минздраве, вакцины поступают в продажу только после положительного заключения о соответствии требованиям государственных и международных стандартов.

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Одна из вакцин – корейского производства – прошла государственный контроль качества и уже поступила в аптеки. Еще одна – французская – находится на лабораторном контроле Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и ожидается в продаже в ближайшее время.

Ежегодно в Украине регистрируют почти 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из них приходится на грипп и ОРВИ. Рост заболеваемости традиционно ожидаем в начале октября.

При тяжелом течении грипп может вызвать опасные осложнения — поражение сердца, почек и т.д. Самая действенная профилактика его осложнений – ежегодная вакцинация.

Особенно вакцинация против гриппа важна беременным, пожилым людям или с хронической тяжелой патологией (например, сахарный диабет).

Прививка против гриппа рекомендована, однако не входит в перечень безвозмездных. В то же время (уже традиционно) для медицинских работников вакцинация будет бесплатной.