Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от компонентов многих вакцин против гриппа, поскольку некоторые вирусы были уничтожены во время пандемии Covid-19.

В частности, речь идет о семействе вируса B/Yamagata, который исчез с марта 2020 года, когда циркуляция гриппа во всем мире снизилась до очень низкого уровня в связи с появлением коронавируса.

Чтобы избежать заражения Covid-19, люди делали прививки от гриппа. Впоследствии из десятков тысяч вирусов гриппа B, найденных и субтипированных за последние годы, B/Yamagata не обнаружен.

Сейчас смотрят

Поэтому специалисты считают, что сейчас нет никакого смысла использовать компонент Yamagata в вакцине против гриппа.

Такую рекомендацию дали эксперты по гриппу, которые регулярно проводят встречи во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для изучения циркулирующих вирусов гриппа.

Это позволяет ученым анализировать данные и принимать решения по составу будущих вакцин против гриппа и максимальной защиты населения в условиях глобальных угроз.

Источник: Stat