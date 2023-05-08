Боевой медик 36-й отдельной бригады морской пехоты, кавалер двух орденов За мужество капитан Марина Голинько была освобождена из российского плена 17 октября 2022 года во время очередного масштабного обмена пленными. В неволе защитница провела 180 дней.

В интервью одному из столичных изданий 29-летняя Марина, родом из Черкасской области, рассказала о том, что довелось пережить в плену оккупантов.

Стало известно, что до пленения боевой медик спасала жизнь раненых в Мариуполе. После освобождения и реабилитации она вернулась в свою воинскую часть в Одессе.

Сегодня служит начальником медицинской службы Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Бескаравайного.

В Киеве проходит курсы повышения квалификации на базе Украинской военно-медицинской академии, по окончании которых станет инструктором по тактической медицине.

— Мы 48 дней держали оборону в Мариуполе. У нас не осталось ни боеприпасов, ни лекарства. Хлеба не было. Начались проблемы с водой. Мы знали, что город окружен со всех сторон, но пошли на прорыв, — рассказывает Марина.

По ее словам, вышли из бункера 12 апреля 2022 года, разделились на группы и пытались выйти из окружения. Медик была в группе из 12 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Когда дошли до места назначения, выяснилось, что наших воинов, которые должны были их встречать, обстреляли из танков, авиации и стрелкового оружия и они с потерями вернулись. Через два часа пришли оккупанты и забрали всех в плен.

— Нас загрузили как скот в УРАЛы и привезли в оккупированный россиянами поселок Сартана Донецкой области. Отняли все вещи, которые мы имели при себе, — рассказывает Марина.

Затем перевезли в российский СИЗО в Таганроге в Ростовской области. Потом была женская исправительная колония в Валуйках Белгородской области. Там украинских защитниц держали дольше всего – четыре месяца.

— Однажды ночью мы проснулись в Валуйках от взрывов. Это были прилеты с нашей стороны. Свет исчез. На следующее утро 16 сентября 2022 года нас перевезли вглубь территории России, а именно в Курск.

Марина вспоминает, что каждый переезд из одной тюрьмы в другую давался очень тяжело. Женщинам всюду приходилось раздеваться догола и приседать во время очередных обысков. Это было отвратительно и унизительно.

По словам медика, в исправительной колонии в Валуйках было легче. Там она работала швеей. Шили рабочие комбинезоны для аграриев.

В Валуйках украинских пленниц держали в карантинном помещении отдельно от других заключенных. Сидели в камерах по три-четыре человека. Неофицерский состав держали в другом корпусе.

– Я медик и не знала ценной для россиян информации. На допросах могла рассказать только о своей работе и биографии, — говорит Марина.

По ее словам, на допросах россияне говорили, что Украины уже нет, что Одессу, Николаев, Запорожье уже взяли, что они никому не нужны, о них забыли. Так украинок хотели морально сломить.

— Пребывание в плену научило еще больше ценить жизнь, — признается Марина.

Она говорит, что все, что происходило, кажется сюрреализмом. Жизнь словно замерла на паузе. Сегодня молодая женщина занимается с психологом, работает над собой.

— Мы развелись с мужем еще до начала полномасштабной войны. Так вышло. Но я не чувствую себя одинокой. И предвосхищая ваш следующий вопрос, скажу: конечно, надеюсь найти того самого, любящего и заботливого мужчину, лучше военного.

16 октября 2022 года украинкам приказали собирать вещи. Грузовым самолетом перевезли в Таганрог, а затем в Крым. Та снова посадили в УРАЛы с закрытым кузовом и часов шесть везли. Воды не давали и в туалет никого не отпускали.

— Когда остановились и начали высаживать из машин, мы увидели вдали автобусы, много автомобилей, а также ребят в украинском пиксельном камуфляже, — вспоминает Марина.

Она признается, что хочет забыть весь пережитый ад, но пока не получается. Ведь в плену остаются многие из ее побратимов. Их родным медик советует верить, ждать и пытаться сохранить здоровье.

По ее словам, координационный штаб по обмену военнопленными делает все возможное, чтобы вернуть всех домой. Хотя договариваться с россиянами очень сложно, нужно иметь стальные нервы и железное терпение.

Марина говорит, что если ей снова придется отправиться в зону боевых действий, уедет без колебаний.

— Смерти не боюсь, но мне страшно снова попасть в плен. Там было очень много ужасающих вещей. Но поверьте, там некого прощать. Это изверги, которые не заслуживают существования.

Источник: Вечерний Киев

Фото: Александр Галух