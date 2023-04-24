Супруги-медики Андрей и Ольга Свист получили звание заслуженных врачей Украины за героический труд и эвакуацию жителей Бучи непосредственно перед оккупацией города на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В первые дни полномасштабной войны они, не колеблясь, уехали в Бучу – туда, где были наиболее нужны. Андрей проводил сверхсложные многочасовые операции, извлекая осколки и пули. Ольга определяла тяжесть поражений, лечила детей после операций, работала с волонтерами, формировала перечень необходимых медикаментов.

— Они работали почти круглосуточно. Без надлежащих операционных, без оборудования под постоянными обстрелами и в опасности. Готовили на улице. Освещали палаты фонариками, чтобы не попасть под вражеский огонь, — говорится в сообщении.

Когда пришло время, эвакуировали более 50 пациентов автобусами. Ехали 20 километров свыше семи часов. Позаботились, чтобы всех эвакуированных разместили в медучреждениях Киева. А через два дня после их эвакуации Бучу занял враг.

Сегодня эти невероятные супруги защищают Украину в рядах ВСУ.

Ольга – офицер, начмед одной из воинских частей. Андрей – боевой медик. Он пытался перевестись в боевую часть к востоку, но судьба решила иначе: нейрохирург вернулся к любимому делу – он будет оперировать раненых воинов.

Это честь – вручать награды таким людям. Невероятная история невероятных людей, отметили в ведомстве.

Фото: Минздрав