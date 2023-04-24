Подружжя медиків Андрія та Ольги Свист отримало звання заслужених лікарів України за героїчну працю та евакуацію жителів Бучі безпосередньо перед окупацією міста на Київщині.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У перші дні повномасштабної війни вони, не вагаючись, поїхали до Бучі – туди, де були найпотрібніші. Андрій проводив надскладні багатогодинні операції, витягуючи осколки та кулі. Ольга визначала тяжкість уражень, лікувала дітей після операцій, працювала з волонтерами, формувала перелік необхідних медикаментів.

– Вони працювали майже цілодобово. Без належних операційних, без обладнання під постійними обстрілами та в небезпеці. Готували на вулиці. Освітлювали палати ліхтариками, щоб не потрапити під ворожий вогонь, – ідеться в повідомленні.

Коли прийшов час, евакуювали понад 50 пацієнтів автобусами. Їхали 20 кілометрів понад сім годин. Подбали, щоб усіх евакуйованих розмістили в медзакладах Києва. А через два дні після їхньої евакуації Бучу зайняв ворог.

Сьогодні це неймовірне подружжя захищає Україну в лавах ЗСУ.

Ольга – офіцер, начмед однієї з військових частин. Андрій – бойовий медик. Він намагався перевестися в бойову частину на схід, але доля вирішила інакше: нейрохірург повернувся до улюбленої справи – він оперуватиме поранених воїнів.

Це честь – вручати нагороди таким людям. Неймовірна історія неймовірних людей, зазначили у відомстві.

Фото: МОЗ