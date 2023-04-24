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Евакуювали з Бучі понад 50 пацієнтів: подружжя медиків отримало звання заслужених лікарів України

24 Квітня 2023, 13:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Андрій та Ольга Свист

Подружжя медиків Андрія та Ольги Свист отримало звання заслужених лікарів України за героїчну працю та евакуацію жителів Бучі безпосередньо перед окупацією міста на Київщині.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У перші дні повномасштабної війни вони, не вагаючись, поїхали до Бучі – туди, де були найпотрібніші. Андрій проводив надскладні багатогодинні операції, витягуючи осколки та кулі. Ольга визначала тяжкість уражень, лікувала дітей після операцій, працювала з волонтерами, формувала перелік необхідних медикаментів.

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– Вони працювали майже цілодобово. Без належних операційних, без обладнання під постійними обстрілами та в небезпеці. Готували на вулиці. Освітлювали палати ліхтариками, щоб не потрапити під ворожий вогонь, – ідеться в повідомленні.

Коли прийшов час, евакуювали понад 50 пацієнтів автобусами. Їхали 20 кілометрів понад сім годин. Подбали, щоб усіх евакуйованих розмістили в медзакладах Києва. А через два дні після їхньої евакуації Бучу зайняв ворог.

Сьогодні це неймовірне подружжя захищає Україну в лавах ЗСУ.

Ольга – офіцер, начмед однієї з військових частин. Андрій – бойовий медик. Він намагався перевестися в бойову частину на схід, але доля вирішила інакше: нейрохірург повернувся до улюбленої справи – він оперуватиме поранених воїнів.

Це честь – вручати нагороди таким людям. Неймовірна історія неймовірних людей, зазначили у відомстві.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Буча Війна в Україні Евакуація Медики
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