В Украине программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам имеет две цели. Прежде всего — это поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от Covid-19.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью одному из изданий.

— Мы поддержим пять направлений бизнеса, которые больше всего пострадали во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки, — отметил он.

По словам Шмыгаля, такая поддержка будет значительной, если учесть, что цель поставили вакцинировать от коронавируса 20-24 млн украинцев.

Он добавил, что воспользоваться программой смогут все украинцы, привиты двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили. Средства можно будет получить через приложение или портал Дія тем, кто имеет Covid-сертификат. Дія сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг в определенных направлениях.

Премьер-министр добавил, что программа будет действовать с 19 декабря 2021 года до 18 декабря 2022 года.

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6297 о выделении 1 тыс. грн вакцинированным украинцам. Это планируют сделать за счет внесения изменений в государственный бюджет на 2021 год.

Документ должен помочь предприятиям малого и среднего бизнеса, а также способствовать вакцинации против коронавируса.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Эти деньги можно будет использовать на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри Украины, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.