Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю одному з видань.

В Україні програма виплати тисячі гривень усім вакцинованим українцям має дві цілі. Насамперед – це підтримка малого та середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від Covid-19.

– Ми підтримаємо п’ять напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це креативні індустрії, кіно та театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні та авіаперевезення, – зазначив він.

За словами Шмигаля, така підтримка буде значною, якщо врахувати, що за мету поставили вакцинувати від коронавірусу 20-24 млн українців.

Він додав, що скористатися програмою зможуть усі українці, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали. Кошти можна буде отримати через додаток або портал Дія тим, хто має Covid-сертифікат. Дія сформує віртуальну платіжну картку, якою можна буде скористатися для оплати послуг у певних напрямках.

Прем’єр-міністр додав, що програма діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №6297 про виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям. Це планують зробити за рахунок внесення змін до державного бюджету на 2021 рік.

Документ повинен допомогти підприємствам малого та середнього бізнесу, а також сприяти вакцинації проти коронавірусу.

15 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Ці гроші можна буде використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки для мандрівок всередині України, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.