Ольга Голубовская сразу объясняет, что никакой конкретной болезни Х не существует. Это собирательное понятие возможной патологии, которая, не исключено, вызовет очередную пандемию.

Когда появилась первая болезнь Х

Врач напоминает, что сам термин появился еще в 2017 году. Его использовали для обозначения любого нового или любого известного патогена с приобретенным пандемическим потенциалом.

Еще в 2018 году Голубовская, комментируя заявление ВОЗ о возможной новой пандемии, писала, что, помимо известных нам кандидатов на это печальную роль (лихорадка Ласса, Марбург, болезнь Зика и т.д.) есть еще неизвестный вирус, который может стать таким же смертоносным, как испанка, унесшая жизни, по разным источникам, от 50 до 100 млн человек в начале ХХ века.

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Предполагают, писала Голубовская, что событие случится всенепременно и с большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.

Это было написано в 2018 году. Через год открыли Covid-19. Он стал первой болезнью X, которая собирает жертвы и поныне.

Почему в мире не спешат с подписанием Пандемического договора

Ольга Голубовская считает, что не случайно о болезни Х говорили и в Давосе на экономическом форуме.

Врач уверена, что надо готовиться финансировать борбу с дезинформацией и, главное, стимулировать страны присоединиться к Пандемическому договору – международному соглашению, которое объединит государства для борьбы с болезнью X.

Почему то, подчеркивает инфекционист, получить значительное количество подписей стран-членов ВОЗ под этим документом нелегко, над этим бьются уже более года.

Например, в США Республиканская партия открыто выступила против соглашения, заявив, что ВОЗ неоправданно получит дополнительные полномочия.

Фармацевтические компании также насторожено относятся к соглашению, где задекларировано разрешение игнорировать права интеллектуальной собственности, когда этого требуют обстоятельства…

— Но паниковать не стоит, — заключает Голубовская.

По ее словам, наша задача — сделать выводы из пандемии Covid-19, чтобы избежать допущенных ошибок и просчетов в будущем.

Актуальной остается и ее мысль, высказанная несколько лет тому назад, о том, что изменения в эпидемиологическом надзоре за респираторными вирусами, должны приниматься при участии всех лучших специалистов в области эпидемиологии, вирусологии, лабораторной диагностики и инфектологии.

Источник: Ольга Голубовська