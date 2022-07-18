Два случая смертельного вируса Марбург были впервые выявлены в Гане. Речь идет о болезни, похожей на лихорадку Эбола. Об этом заявили органы здравоохранения западноафриканской страны.

Сообщается, что образцы крови, взятые у двух человек в южном регионе Ашанти, показали наличие вируса Марбург. Материал был отправлен в Институт Пастера в Сенегале, который подтвердил диагноз.

Отмечается, что не существует лечения или вакцины от марбургской лихорадки, которая почти так же смертельна, как лихорадка Эбола.

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Симптомы вируса Марбурга включают высокую температуру, а также внутреннее и внешнее кровотечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, предыдущие вспышки и спорадические случаи марбургской лихорадки в Африке были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Вирус Марбург может передаваться от инфицированных животных, включая летучих мышей.

— Населению рекомендуется избегать пещер, населенных колониями летучих мышей, и тщательно готовить все мясные продукты перед употреблением, — посоветовали органы здравоохранения Ганы.

Кроме того, все лица, контактировавшие с заболевшими, в том числе медицинский персонал, должны самоизолироваться.

Вирусное заболевание поражает больных внезапно, с высокой температурой и сильными головными болями.

По данным ВОЗ, показатели смертности в подтвержденных случаях варьировались от 24 до 88% при предыдущих вспышках, в зависимости от штамма вируса.

Геморрагическая лихорадка Марбург (болезнь зеленых мартышек, геморрагическая лихорадка Мариди) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.