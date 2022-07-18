Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Хвороба схожа на лихоманку Ебола: в Гані виявлені перші випадки смертельного вірусу Марбург

18 Липня 2022, 13:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
марбург вирус
Джерело: Depositphotos

Два випадки смертельного вірусу Марбург були вперше виявлені в Гані. Йдеться про хворобу, схожу на лихоманку Ебола. Про це заявили органи охорони здоров’я західноафриканської країни.

Повідомляється, що зразки крові, взяті у двох осіб в Південному регіоні Ашанті, показали наявність вірусу Марбург. Матеріал був відправлений в Інститут Пастера в Сенегалі, який підтвердив діагноз.

Відзначається, що не існує лікування або вакцини від марбурзької лихоманки, яка майже так само смертельна, як лихоманка Ебола.

Зараз дивляться

Читайте також:
клещиЗапалення мозку починається як звичайний грип: симптоми кліщового енцефаліту, хто в зоні ризику

Симптоми вірусу Марбурга включають високу температуру, а також внутрішню і зовнішню кровотечу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, попередні спалахи та спорадичні випадки марбурзької лихоманки в Африці були зареєстровані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.
Вірус Марбург може передаватися від інфікованих тварин, включаючи кажанів.

– Населенню рекомендується уникати печер, населених колоніями кажанів, і ретельно готувати всі м’ясні продукти перед вживанням, — порадили органи охорони здоров’я Гани.

Крім того, всі особи, які контактували з хворими, в тому числі медичний персонал, повинні самоізолюватися.

Вірусне захворювання вражає хворих раптово, з високою температурою і сильними головними болями.

За даними ВООЗ, показники смертності в підтверджених випадках варіювалися від 24 до 88% при попередніх спалахах, в залежності від штаму вірусу.

Геморагічна лихоманка Марбург (хвороба зелених мавп, геморагічна лихоманка Меріду) — гостре вірусне висококонтагіозне захворювання, що характеризується важким перебігом, високою летальністю, геморагічним синдромом, ураженням печінки, шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Африка ВООЗ хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь