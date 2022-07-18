Два випадки смертельного вірусу Марбург були вперше виявлені в Гані. Йдеться про хворобу, схожу на лихоманку Ебола. Про це заявили органи охорони здоров’я західноафриканської країни.

Повідомляється, що зразки крові, взяті у двох осіб в Південному регіоні Ашанті, показали наявність вірусу Марбург. Матеріал був відправлений в Інститут Пастера в Сенегалі, який підтвердив діагноз.

Відзначається, що не існує лікування або вакцини від марбурзької лихоманки, яка майже так само смертельна, як лихоманка Ебола.

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Симптоми вірусу Марбурга включають високу температуру, а також внутрішню і зовнішню кровотечу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, попередні спалахи та спорадичні випадки марбурзької лихоманки в Африці були зареєстровані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Вірус Марбург може передаватися від інфікованих тварин, включаючи кажанів.

– Населенню рекомендується уникати печер, населених колоніями кажанів, і ретельно готувати всі м’ясні продукти перед вживанням, — порадили органи охорони здоров’я Гани.

Крім того, всі особи, які контактували з хворими, в тому числі медичний персонал, повинні самоізолюватися.

Вірусне захворювання вражає хворих раптово, з високою температурою і сильними головними болями.

За даними ВООЗ, показники смертності в підтверджених випадках варіювалися від 24 до 88% при попередніх спалахах, в залежності від штаму вірусу.

Геморагічна лихоманка Марбург (хвороба зелених мавп, геморагічна лихоманка Меріду) — гостре вірусне висококонтагіозне захворювання, що характеризується важким перебігом, високою летальністю, геморагічним синдромом, ураженням печінки, шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи.