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Запалення мозку починається як звичайний грип: симптоми кліщового енцефаліту, хто в зоні ризику

18 Липня 2022, 10:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Як проявляються симптоми кліщового енцефаліту, хто в першу чергу ризикує підхопити небезпечне захворювання, як захиститися від грізної інфекції. Про все це розповіли експерти онлайн-платформи Бережи себе.

– Кліщовий енцефаліт – це запалення мозку, до якого можуть призвести: віруси, бактеріальні інфекції, аутоімунні запалення, укуси комах, – нагадують медики.

Вони відзначають, що одним з найстрашніших наслідків укусу кліща є кліщовий енцефаліт.

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Спочатку ознаки кліщового енцефаліту можуть нагадувати грип. Але вже приблизно за тиждень до них приєднуються неврологічні симптоми, такі як судоми і сплутаність свідомості.

Найбільш поширені симптоми кліщового енцефаліту:

  • головний біль;
  • скутість в області шиї;
  • висока температура;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • втома, слабкість;
  • галюцинація;
  • сплутаність свідомості;
  • судома;
  • втрата чутливості, наприклад, людина не може поворухнути якоюсь частиною тіла або особи;
  • розлади мови або слуху;
  • втрата свідомості (зокрема, кома).

Хто в зоні ризику:

  • діти;
  • люди похилого віку;
  • люди із захворюваннями імунної системи.

Найнадійнішим захистом від кліщового енцефаліту є щеплення. Зараз в Україні є вакцина, яку за свій рахунок можна придбати в аптеці або в приватній клініці. Це Фсме Імун-Джуніор (для дітей) або просто Фсме-Імун (для дорослих).

Для повного курсу вакцинації необхідно зробити три щеплення.

Джерело: Бережи себе

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