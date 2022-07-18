Як проявляються симптоми кліщового енцефаліту, хто в першу чергу ризикує підхопити небезпечне захворювання, як захиститися від грізної інфекції. Про все це розповіли експерти онлайн-платформи Бережи себе.

– Кліщовий енцефаліт – це запалення мозку, до якого можуть призвести: віруси, бактеріальні інфекції, аутоімунні запалення, укуси комах, – нагадують медики.

Вони відзначають, що одним з найстрашніших наслідків укусу кліща є кліщовий енцефаліт.

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Спочатку ознаки кліщового енцефаліту можуть нагадувати грип. Але вже приблизно за тиждень до них приєднуються неврологічні симптоми, такі як судоми і сплутаність свідомості.

Найбільш поширені симптоми кліщового енцефаліту:

головний біль;

скутість в області шиї;

висока температура;

біль у м’язах і суглобах;

втома, слабкість;

галюцинація;

сплутаність свідомості;

судома;

втрата чутливості, наприклад, людина не може поворухнути якоюсь частиною тіла або особи;

розлади мови або слуху;

втрата свідомості (зокрема, кома).

Хто в зоні ризику:

діти;

люди похилого віку;

люди із захворюваннями імунної системи.

Найнадійнішим захистом від кліщового енцефаліту є щеплення. Зараз в Україні є вакцина, яку за свій рахунок можна придбати в аптеці або в приватній клініці. Це Фсме Імун-Джуніор (для дітей) або просто Фсме-Імун (для дорослих).

Для повного курсу вакцинації необхідно зробити три щеплення.

Джерело: Бережи себе