Як проявляються симптоми кліщового енцефаліту, хто в першу чергу ризикує підхопити небезпечне захворювання, як захиститися від грізної інфекції. Про все це розповіли експерти онлайн-платформи Бережи себе.
– Кліщовий енцефаліт – це запалення мозку, до якого можуть призвести: віруси, бактеріальні інфекції, аутоімунні запалення, укуси комах, – нагадують медики.
Вони відзначають, що одним з найстрашніших наслідків укусу кліща є кліщовий енцефаліт.
Спочатку ознаки кліщового енцефаліту можуть нагадувати грип. Але вже приблизно за тиждень до них приєднуються неврологічні симптоми, такі як судоми і сплутаність свідомості.
Найбільш поширені симптоми кліщового енцефаліту:
- головний біль;
- скутість в області шиї;
- висока температура;
- біль у м’язах і суглобах;
- втома, слабкість;
- галюцинація;
- сплутаність свідомості;
- судома;
- втрата чутливості, наприклад, людина не може поворухнути якоюсь частиною тіла або особи;
- розлади мови або слуху;
- втрата свідомості (зокрема, кома).
Хто в зоні ризику:
- діти;
- люди похилого віку;
- люди із захворюваннями імунної системи.
Найнадійнішим захистом від кліщового енцефаліту є щеплення. Зараз в Україні є вакцина, яку за свій рахунок можна придбати в аптеці або в приватній клініці. Це Фсме Імун-Джуніор (для дітей) або просто Фсме-Імун (для дорослих).
Для повного курсу вакцинації необхідно зробити три щеплення.
Джерело: Бережи себе