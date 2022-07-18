Как проявляются симптомы клещевого энцефалита, кто в первую очередь рискует подхватить опасное заболевание, как защититься от грозной инфекции. Обо всем этом рассказали эксперты онлайн-платформы Береги себя.

— Клещевой энцефалит — это воспаление мозга, к которому могут привести: вирусы, бактериальные инфекции, аутоиммунные воспаления, укусы насекомых, — напоминают медики.

Они отмечают, что одним из самых страшных последствий укуса клеща является клещевой энцефалит.

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Поначалу признаки клещевого энцефалита могут напоминать грипп. Но уже примерно через неделю к ним присоединяются неврологические симптомы, такие как судороги и спутанность сознания.

Наиболее распространенные симптомы клещевого энцефалита:

головная боль;

скованность в области шеи;

высокая температура;

боль в мышцах и суставах;

усталость, слабость;

галлюцинации;

спутанность сознания;

судороги;

потеря чувствительности, например, человек не может пошевелить какой-то частью тела или лица;

расстройства речи или слуха;

потеря сознания (в частности, кома).

Кто в зоне риска:

дети;

люди пожилого возраста;

люди с заболеваниями иммунной системы.

Самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Сейчас в Украине есть вакцина, которую за свой счет можно приобрести в аптеке или в частной клинике. Это Фсме Иммун-джуниор (для детей) или просто Фсме-Иммун (для взрослых).

Для полного курса вакцинации необходимо сделать три прививки.

Источник: Береги себя