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Воспаление мозга начинается как обычный грипп: симптомы клещевого энцефалита, кто в зоне риска

18 июля 2022, 10:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
клещи
Источник: Depositphotos

Как проявляются симптомы клещевого энцефалита, кто в первую очередь рискует подхватить опасное заболевание, как защититься от грозной инфекции. Обо всем этом рассказали эксперты онлайн-платформы Береги себя.

— Клещевой энцефалит — это воспаление мозга, к которому могут привести: вирусы, бактериальные инфекции, аутоиммунные воспаления, укусы насекомых, — напоминают медики.

Они отмечают, что одним из самых страшных последствий укуса клеща является клещевой энцефалит.

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Поначалу признаки клещевого энцефалита могут напоминать грипп. Но уже примерно через неделю к ним присоединяются неврологические симптомы, такие как судороги и спутанность сознания.

Наиболее распространенные симптомы клещевого энцефалита:

  • головная боль;
  • скованность в области шеи;
  • высокая температура;
  • боль в мышцах и суставах;
  • усталость, слабость;
  • галлюцинации;
  • спутанность сознания;
  • судороги;
  • потеря чувствительности, например, человек не может пошевелить какой-то частью тела или лица;
  • расстройства речи или слуха;
  • потеря сознания (в частности, кома).

Кто в зоне риска:

  • дети;
  • люди пожилого возраста;
  • люди с заболеваниями иммунной системы.

Самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Сейчас в Украине есть вакцина, которую за свой счет можно приобрести в аптеке или в частной клинике. Это Фсме Иммун-джуниор (для детей) или просто Фсме-Иммун (для взрослых).

Для полного курса вакцинации необходимо сделать три прививки.

Источник: Береги себя

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