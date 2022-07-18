Как проявляются симптомы клещевого энцефалита, кто в первую очередь рискует подхватить опасное заболевание, как защититься от грозной инфекции. Обо всем этом рассказали эксперты онлайн-платформы Береги себя.
— Клещевой энцефалит — это воспаление мозга, к которому могут привести: вирусы, бактериальные инфекции, аутоиммунные воспаления, укусы насекомых, — напоминают медики.
Они отмечают, что одним из самых страшных последствий укуса клеща является клещевой энцефалит.
Поначалу признаки клещевого энцефалита могут напоминать грипп. Но уже примерно через неделю к ним присоединяются неврологические симптомы, такие как судороги и спутанность сознания.
Наиболее распространенные симптомы клещевого энцефалита:
- головная боль;
- скованность в области шеи;
- высокая температура;
- боль в мышцах и суставах;
- усталость, слабость;
- галлюцинации;
- спутанность сознания;
- судороги;
- потеря чувствительности, например, человек не может пошевелить какой-то частью тела или лица;
- расстройства речи или слуха;
- потеря сознания (в частности, кома).
Кто в зоне риска:
- дети;
- люди пожилого возраста;
- люди с заболеваниями иммунной системы.
Самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Сейчас в Украине есть вакцина, которую за свой счет можно приобрести в аптеке или в частной клинике. Это Фсме Иммун-джуниор (для детей) или просто Фсме-Иммун (для взрослых).
Для полного курса вакцинации необходимо сделать три прививки.
Источник: Береги себя