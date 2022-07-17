Житель американського штату Міссурі заразився небезпечною амебою-мозгоїдом і помер, повідомляє ABC News. Припускають, що він був інфікований, плаваючи в озері в Айові.

Про це стало відомо 7 липня, наступного дня пляж на озері в Айові був тимчасово закритий.

Захворілого терміново госпіталізували. У нього діагностували амебний менінгоенцефаліт, смертельно небезпечне захворювання, яке викликається мікроорганізмом Naegleria fowleri.

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Зараження цією амебою дуже рідкісні, але небезпечні. Зазвичай ці найпростіші мешкають у теплих прісних водоймах, таких як озера та річки. Амеба проникає в організм із водою через ніс, та потім проникає у мозок, руйнуючи його.

Симптоми амебного менінгоенцефаліту: сильний головний біль, висока температура, нудота, судоми та скутість м’язів шиї.

З 1962 по 2021 рік у США було зареєстровано 154 випадки зараження, лише чотири пацієнти вижили.

Джерело: АВС news