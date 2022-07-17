Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Небезпечне купання: американець заразився амебою-мозгоїдом і помер

17 Липня 2022, 20:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
амеба-мозгоед
Джерело: Depositphotos

Житель американського штату Міссурі заразився небезпечною амебою-мозгоїдом і помер, повідомляє ABC News. Припускають, що він був інфікований, плаваючи в озері в Айові.

Про це стало відомо 7 липня, наступного дня пляж на озері в Айові був тимчасово закритий.

Захворілого терміново госпіталізували. У нього діагностували амебний менінгоенцефаліт, смертельно небезпечне захворювання, яке викликається мікроорганізмом Naegleria fowleri.

Зараз дивляться

Зараження цією амебою дуже рідкісні, але небезпечні. Зазвичай ці найпростіші мешкають у теплих прісних водоймах, таких як озера та річки. Амеба проникає в організм із водою через ніс, та потім проникає у мозок, руйнуючи його.

Симптоми амебного менінгоенцефаліту: сильний головний біль, висока температура, нудота, судоми та скутість м’язів шиї.

Читайте також:
Небезпечне купання: американець заразився амебою-мозгоїдом і померПісля купання можуть заболіти вуха: це не застуда, а інфекція

З 1962 по 2021 рік у США було зареєстровано 154 випадки зараження, лише чотири пацієнти вижили.

Джерело: АВС news

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь