Житель американского штата Миссури, заразился опасной амебой-мозгоедом и скончался, сообщает ABC News. Предполагают, что он инфицировался, плавая в озере в Айове.

Об этом стало известно 7 июля, на следующий же день пляж на озере в Айове был временно закрыт.

Заболевшего срочно госпитализировали. У него диагностировали амебный менингоэнцефалит, смертельно опасное заболевание, вызываемое микроорганизмом Naegleria fowleri.

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Заражения этой амебой очень редки, но опасны. Обычно эти простейшие обитают в теплых пресных водоемах, таких как озера и реки. Амеба проникает в организм с водой через нос, а затем проникает в мозг, разрушая его.

Симптомы амебного менингоэнцефалита: сильная головная боль, высокая температура, тошнота, судороги и скованность мышц шеи.

С 1962 по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заражения, лишь четыре пациента выжили.

Источник: АВС news