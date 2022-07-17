Житель американского штата Миссури, заразился опасной амебой-мозгоедом и скончался, сообщает ABC News. Предполагают, что он инфицировался, плавая в озере в Айове.
Об этом стало известно 7 июля, на следующий же день пляж на озере в Айове был временно закрыт.
Заболевшего срочно госпитализировали. У него диагностировали амебный менингоэнцефалит, смертельно опасное заболевание, вызываемое микроорганизмом Naegleria fowleri.
Заражения этой амебой очень редки, но опасны. Обычно эти простейшие обитают в теплых пресных водоемах, таких как озера и реки. Амеба проникает в организм с водой через нос, а затем проникает в мозг, разрушая его.
Симптомы амебного менингоэнцефалита: сильная головная боль, высокая температура, тошнота, судороги и скованность мышц шеи.
С 1962 по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заражения, лишь четыре пациента выжили.
Источник: АВС news