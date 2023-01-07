Китай в очередной раз отклонил предложения США передать Пекину вакцины против коронавируса, несмотря на рост зараженных в стране, сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц США, там озабочены ростом количества новых вариантов Covid-19 и влиянием пандемии на экономику Китая. Пекину неоднократно предлагали вакцины мРНК.

Представители США также предложили косвенные способы поставок вакцин, пытаясь учесть политическую чувствительность Китая по принятию иностранной помощи.

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На регулярном брифинге для прессы в Пекине спикер МИД Китая Мао Нин заявила, что китайских вакцин и медицинских средств в целом достаточно.

— У нас достаточно вакцин, чтобы люди имели доступ к ним. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, включая США, чтобы лучше справиться с вызовом Covid-19 и защитить жизнь и здоровье людей, – сказала она.

Большая проблема для КНР состоит в том, чтобы убедить пожилых китайцев вакцинироваться. По состоянию на ноябрь 2022 года в Китае вакцинировано около двух третей людей в возрасте 80+.

Кроме того, принять вакцины от США, вероятно, не будет политически выгодно для Си Цзиньпина, поскольку это привлечет внимание к несостоятельности Пекина разработать собственную вакцину мРНК в то время, когда Китай настаивает на самообеспечении в условиях более широкой стратегической борьбы с США. Китай исторически сдержанно воспринимал внешнюю помощь во время кризисов.

Каждый раз после предложений по вакцинам китайские чиновники заявляли своим собеседникам в США, что Пекин держит ситуацию под контролем и не нуждается в помощи.

В Китае никогда не было недостатка доступа к вакцинам мРНК. Китайская компания Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. получила лицензию на вакцину, разработанную BioNTech SE и Pfizer, почти три года назад и планировала распространить 100 млн доз в стране, но власти Пекина до сих пор не предоставили регуляторного разрешения.

Во время брифинга Лю Пенгю, представитель посольства Китая в Вашингтоне, отрицал предположение о том, что его вакцины неэффективны.

Лю цитировал исследование Университета Гонконга, показавшее, что три дозы CoronaVac от Sinovac Biotech Ltd. были эффективны на 97% против тяжелой болезни или смерти, что примерно соответствует трем дозам мРНК-вакцины. Он добавил, что Китай сделал 3,4 млрд прививок в стране и имеет годовую производственную мощность в 7 млрд доз.

Правительства и должностные лица здравоохранения со всего мира хотят от Китая большей прозрачности. Правительство Си Цзиньпиня долгое время блокировало иностранные расследования происхождения Covid-19, разочаровывая американских чиновников, и Всемирная организация здравоохранения на этой неделе просила предоставить больше данных из Китая.