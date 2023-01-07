Китай вкотре відхилив пропозиції США передати Пекіну вакцини проти коронавірусу, незважаючи на зростання заражених у країні, повідомляє Bloomberg.

За словами офіційних осіб США, там стурбовані зростанням кількості нових варіантів Covid-19 і впливом пандемії на економіку Китаю. Пекіну неодноразово пропонували вакцини мРНК.

Представники США також запропонували непрямі способи постачання вакцин, намагаючись врахувати політичну чутливість Китаю щодо прийняття іноземної допомоги.

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На регулярному брифінгу для преси в Пекіні речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що китайських вакцин та медичних засобів загалом є достатньо.

– У нас достатньо вакцин, щоб люди, мали доступ до них. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, включаючи США, щоб краще впоратися з викликом Covid-19 і захистити життя та здоров’я людей, — сказала вона.

Велика проблема для КНР полягає у тому, аби переконати літніх китайців вакцинуватись. Станом на листопад 2022 року у Китаї вакциновано лише близько дві третини людей віком 80+.

Крім того, прийняти вакцини від США, ймовірно, не буде політично вигідно для Сі Цзіньпіна, оскільки це приверне увагу до неспроможності Пекіна розробити власну мРНК-вакцину в той час, коли Китай наполягає на самозабезпеченні в умовах ширшої стратегічної боротьби зі США. Китай історично стримано сприймав зовнішню допомогу під час криз.

Щоразу після пропозицій щодо вакцин китайські чиновники заявляли своїм співрозмовникам у США, що Пекін тримає ситуацію під контролем і не потребує допомоги.

У Китаї ніколи не було браку доступу до вакцин мРНК. Китайська компанія Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. отримала ліцензію на вакцину, розроблену BioNTech SE та Pfizer, майже три роки тому та планувала розповсюдити 100 млн доз у країні, але влада Пекіна досі не надала регуляторного дозволу.

Під час брифінгу Лю Пенгю, речник посольства Китаю у Вашингтоні, заперечив припущення про те, що його вакцини неефективні.

Лю цитував дослідження Університету Гонконгу, яке показало, що три дози CoronaVac від Sinovac Biotech Ltd. були ефективними на 97% проти важкої хвороби або смерті, що приблизно відповідає трьом дозам мРНК-вакцини. Він додав, що Китай зробив 3,4 млрд щеплень у країні та має річну виробничу потужність у 7 млрд доз.

Уряди та посадові особи охорони здоров’я з усього світу прагнуть від Китаю більшої прозорості. Уряд Сі Цзіньпіня довгий час блокував іноземні розслідування походження Covid-19, розчаровуючи американських чиновників, і Всесвітня організація охорони здоров’я цього тижня просила надати більше даних з Китаю.