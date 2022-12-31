Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала чиновників охорони здоров’я Китаю регулярно ділитися конкретною інформацією в режимі реального часу щодо сплесків Covid-19 в країні. Важливість такого обміну даними виникла на тлі намірів Пекіна послабити з 8 січня обмеження на поїздки.

Повідомляється, що експерти ВООЗ з Covid-19 зустрілися з китайськими офіційними особами в п’ятницю, 30 грудня.

– Ще раз підкреслили важливість прозорості та регулярного обміну даними для формулювання точних оцінок ризику та інформування про ефективні заходи у відповідь, — заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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Зокрема, ВООЗ подала запит на додаткові дані про:

генетичне секвенування;

госпіталізації у відділення інтенсивної терапії;

летальні випадки;

зроблені щеплення і статус вакцинації, особливо у людей старше 60 років.

Тим часом, за інформацією китайських державних ЗМІ, за останні кілька днів у великих лікарнях Шанхаю число пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги, подвоїлося, що спровокувало заклики до переведення нетермінових пацієнтів в більш дрібні клініки.

Зокрема, в міській лікарні Жуйцзінь кількість відвідувань досягла 1 500 на день, причому 80% з них припадає на пацієнтів з Covid-19.

Водночас високопоставлений чиновник з Covid-19 Лян Ваннянь заявив, що Китай своєчасно попередить ВООЗ, коли виявить новий варіант коронавірусу.