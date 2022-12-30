Британська компанія Airfinity, що займається даними щодо здоров’я, заявила, що близько 9 тис. осіб у Китаї, ймовірно, помирають щодня від Covid-19, що майже вдвічі перевищує її оцінку порівняно з тижнем раніше.

Водночас Сполучені Штати, у міру зростання кількості випадків зараження в Китаї, розглядають можливість відбору проб стічних вод, взятих з міжнародних літаків, для відстеження будь-яких нових варіантів Covid-19.

Повідомляється, що три експерти з інфекційних захворювань заявили, що запропоноване Центрами з контролю і профілактики захворювань США тестування стічних вод забезпечить краще рішення для відстеження вірусу і уповільнення його проникнення в США, ніж нові обмеження на поїздки, оголошені цього тижня.

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США і низка інших країн заявили, що туристам з Китаю знадобляться обов’язкові негативні тести на Covid-19.

Covid-інфекції почали поширюватися Китаєм у листопаді, набираючи темпів цього місяця після того, як Пекін відмовився від своєї політики нульового рівня Covid-19, включно з регулярним ПЛР-тестуванням свого населення і публікацію даних про безсимптомні випадки.

Сукупна кількість смертей в Китаї з 1 грудня, ймовірно, досягла 100 тис. осіб, при цьому загальна кількість інфікованих становить 18,6 млн, йдеться в заяві Airfinity.