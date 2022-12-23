Кабінет міністрів України подовжив карантинні обмеження через Covid-19. Вони діятимуть до 30 квітня 2023 року, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни внесено до розпорядження КМУ від 25.03.2020 N 338 Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації і постанови КМУ від 09.12.2020 N 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

– Режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України продовжено до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023, – йдеться у повідомленні.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін 22 грудня в ефірі телемарафону повідомив, що в Україні зменшується кількість хворих на коронавірус. За останній тиждень зареєстрували 4,2 тис. випадків Covid-19, це менше ніж тижнем раніше, триває вакцинація.

Зараз дивляться

Джерело: Тарас Мельничук