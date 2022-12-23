Кабинет министров Украины продлил карантинные ограничения из-за Covid-19. Они будут действовать до 30 апреля 2023 года, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения внесены в распоряжение КМУ от 25.03.2020 N 338 О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации и постановления КМУ от 09.12.2020 N 1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

— Режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины продлен до 30.04.2023. Также продлен по всей территории Украины карантин до 30.04.2023, — говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 22 декабря в эфире телемарафона сообщил, что в Украине уменьшается количество больных коронавирусом. За последнюю неделю зарегистрировали 4,2 тыс. случаев Covid-19, это меньше чем неделей ранее, продолжается вакцинация.

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Источник: Тарас Мельничук