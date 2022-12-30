Британская компания Airfinity, занимающаяся данными о здоровье, заявила, что около 9 тыс. человек в Китае, вероятно, умирают каждый день от Covid-19, что почти вдвое превышает ее оценку по сравнению с неделей ранее.

В это же время Соединенные Штаты, по мере роста числа случаев заражения в Китае, рассматривают возможность отбора проб сточных вод, взятых с международных самолетов, для отслеживания любых новых вариантов Covid-19.

Сообщается, что три эксперта по инфекционным заболеваниям заявили, что предложенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США тестирование сточных вод обеспечит лучшее решение для отслеживания вируса и замедления его проникновения в США, чем новые ограничения на поездки, объявленные на этой неделе.

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США и ряд других стран заявили, что путешественникам из Китая потребуются обязательные отрицательные тесты на Covid-19.

Covid-инфекции начали распространяться по Китаю в ноябре, набирая темпы в этом месяце после того, как Пекин отказался от своей политики нулевого уровня Covid-19, включая регулярное ПЦР-тестирование своего населения и публикацию данных о бессимптомных случаях.

Совокупное количество смертей в Китае с 1 декабря, вероятно, достигло 100 тыс. человек, при этом общее количество инфицированных составило 18,6 млн, говорится в заявлении Airfinity.