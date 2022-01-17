В Одессе на 92-м году жизни скончался известный украинский врач-фтизиатр, к.м.н. Леонид Авербух. Об этом в Facebook сообщил Всемирный клуб одесситов.

Леонид Авербух, отмечается в сообщении, тяжело болел, но до последних дней писал иронические стихи.

Он лечил людей от страшной болезни – туберкулеза, помог сотням пациентов. Также занимался наукой – защитил кандидатскую диссертацию, писал книги, стихи.

– За свою долгую славную жизнь врач, ученый, писатель, поэт Леонид Авербух создал десятки книг – медицинских, краеведческих, поэтические сборники, воспоминания о жизни в Одессе, с которой связана судьба шести поколений его семьи, воспитал плеяду талантливых врачей, – сказано в сообщении.

Многие сочувствуют родным, отмечают его профессиональность как медика и писателя, разностороннее развитие, называют достойным человеком.

Прощание с Авербухом состоится 19 января, он будет похоронен на Втором Христианском кладбище Одессы.

Леонид Авербух родился 31 октября 1930 года в Одессе. Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, фтизиатр высшей категории, литератор, почетный член Всемирного клуба одесситов. Отмечен многими наградами, в том числе профессиональными.

Мать Авербуха, Мальвина Зальцберг – кандидат медицинских наук, заведующая рентгенологическим отделением туберкулезного института, первой в Одессе применила флюорографию для диагностики заболевания легких.

С 1957 года Авербух работал в противотуберкулезных учреждениях Одессы, в частности более 50 лет – в Одесском областном противотуберкулезном диспансере, где в течение 45 лет заведовал консультативным диспансерным отделением.

По совместительству преподавал в Одесском медицинском институте на кафедре фтизиопульмонологии. Был ведущим научным работником Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И.И. Мечникова.

Леонид Авербух — автор почти сотни научных работ, среди которых разработки по проблемам организации борьбы с туберкулезом и по вопросам противодействия распространению ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, участвовал в разработке Закона Украины О борьбе с заболеванием туберкулезом.

Автор книги Рассекреченные судьбы. Очерки (Евреи в советской внешней разведке), писал стихи, издаваемые отдельными сборниками.

Источник: Всемирный клуб одесситов