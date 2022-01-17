В Одесі на 92-му році життя помер відомий український лікар-фтизіатр, к.м.н. Леонід Авербух. Про це у Facebook повідомив Всесвітній клуб одеситів.

Леонід Авербух, як зазначається у повідомленні, тяжко хворів, але до останніх днів писав іронічні вірші.

Він лікував людей від страшної хвороби – туберкульозу, допоміг сотням пацієнтів. Також займався наукою – захистив кандидатську дисертацію, писав книги, вірші.

– За своє довге славне життя лікар, вчений, письменник, поет Леонід Авербух створив десятки книг – медичних, краєзнавчих, поетичні збірки, спогади про життя в Одесі, з якою пов’язана доля шести поколінь його сім’ї, виховав плеяду талановитих лікарів, – сказано в повідомленні.

Багато людей співчувають рідним, відзначають його фаховість як медика та письменника, різнобічний розвиток, називають гідною людиною.

Прощання з Авербухом відбудеться 19 січня, поховають його на Другому Християнському кладовищі Одеси.

Леонід Авербух народився 31 жовтня 1930 року в Одесі. Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, фтизіатр вищої категорії, літератор, почесний член Всесвітнього клубу одеситів. Відзначений багатьма нагородами, зокрема професійними.

Мати Авербуха, Мальвіна Зальцберг – кандидат медичних наук, завідувачка рентгенологічним відділенням туберкульозного інституту, першою в Одесі застосувала флюорографію для діагностики захворювання легень.

З 1957 року Авербух працював у протитуберкульозних закладах Одеси, зокрема понад 50 років – в Одеському обласному протитуберкульозному диспансері, де протягом 45 років завідував консультативним диспансерним відділенням.

За сумісництвом викладав в Одеському медичному інституті на кафедрі фтизіопульмонології. Був провідним науковим працівником Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І. Мечникова.

Леонід Авербух є автором майже сотні наукових робіт, серед яких – розробки з проблем організації боротьби з туберкульозом та з питань протидії поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу. Він брав участь у розробці Закону України Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз.

Автор книги Розсекречені долі. Нариси (Євреї в радянській зовнішній розвідці), писав вірші, які видавалися окремими збірками.

Джерело: Всесвітній клуб одеситів