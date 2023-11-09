Трое мужчин из Ровенской области, работавшие на одной из строек в Киеве, были госпитализированы с диагнозом ботулизм по месту постоянного проживания. Стало известно, что все они если свиное мясо в обеденный перерыв.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Ровенского областного центра контроля и профилактики заболеваний Роман Сафонов.

Новый случай ботулизма

По словам Романа Сафонова, бригада строителей, которая состояла из шести человек и работала в Киеве, решила пообедать свиным мясом, которое было приварено и содержало куски домашнего сала, не прошедшее достаточную термическую обработку. В результате трое заразились ботулизмом.

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Несмотря на серьезные симптомы заболевания, мужчины не обратились в медицинские учреждения сразу. Когда течение заболевания осложнилось, они вернулись в Ровенскую область и обратились за медицинской помощью.

Симптомы ботулизма

Сафонов добавил, что первый из заразившихся с симптомами болезни обратился к врачам только на седьмой день заболевания. Двое других мужчин с симптомами рвоты, поноса и двоения в глазах, характерными для ботулизма, обратились на 11 день.

По словам Сафонова, все три случая были лабораторно подтверждены и врачи ввели больным ботулинический анатоксин. Все они живы и продолжают лечение в стационаре с хорошими прогнозами для выздоровления.

Источник: Ровенская ОВА