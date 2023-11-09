Троє чоловіків із Рівненської області, які працювали на одному з будівництв у Києві, були госпіталізовані з діагнозом ботулізм за місцем постійного проживання. Стало відомо, що всі вони їли свиняче м’ясо в обідню перерву.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор Рівненського обласного центру контролю та профілактики захворювань Роман Сафонов.

Новий випадок ботулізму

За словами Романа Сафонова, бригада будівельників, яка складалася з шести осіб і працювала в Києві, вирішила пообідати свинячим м’ясом, що було приварене і містило шматки домашнього сала, яке не пройшло достатню термічну обробку. У результаті троє заразилися ботулізмом.

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Незважаючи на серйозні симптоми захворювання, чоловіки не звернулися до медичних закладів одразу. Коли перебіг захворювання ускладнився, вони повернулися на Рівненщину і звернулися по медичну допомогу.

Симптоми ботулізму

Сафонов додав, що перший із тих, хто заразився із симптомами хвороби, звернувся до лікарів тільки на сьомий день захворювання. Двоє інших чоловіків із симптомами блювоти, проносу і двоїння в очах, характерними для ботулізму, звернулися на 11 день.

За словами Сафонова, усі три випадки було лабораторно підтверджено і лікарі ввели хворим ботулінічний анатоксин. Усі вони живі та продовжують лікування в стаціонарі з хорошими прогнозами для одужання.

Джерело: Рівненська ОВА